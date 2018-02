'Pipi' Estrada desenmascara la burda táctica de Matamoros tras anunciar que no va a 'Supervivientes'

'Pipi Estrada' y Kiko Matamoros no se llevan precisamente como dos almas gemelas. La noche del 17 de febrero de 2018 quedó demostrado a los pocos minutos de que la pareja sentimental de Makoke anunciase en primicia en el 'Deluxe' que no participaría en la próxima edición de 'Supervivientes'.

Se van a quedar con las ganas. Tuve una reunión. Estuve hablando con la productora y me hicieron una muy buena propuesta económica, pero la quería más gorda. Me han ofrecido lo máximo que se ha pagado en la historia del reality. Quiero un poquito más, algo que me compense.

A renglón seguido, atacaba Estada vía Twitter para recordarle la pasta que a ciertos famosos de primer nivel se pagaba en ese reality:

Este pájaro llamado Matamoros ya no engaña a nadie !! @DeluxeSabado un teórico de todo. Le recuerdo a este fanfarron q a mi en @Supervivientes me dieron 150 mil por ir y 30 mil a la semana... eso te lo dan a ti Matamoros ? Vete a engañar a otros pichón !!

Matamoros la productora @BuldogTv está tiesa todo le va mal con Angelo Rocca. No engañéis. No vas porque no vales para @Supervivientes y porque no quieren a Makoke y tú quieres ir d pareja con ella