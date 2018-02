Inda barre de la mesa de Telecinco a los tertulianos que rabian con el himno español de Marta Sánchez

Marta Sánchez se desmarcó en su concierto con una versión propia cantada del himno de España, y ha conseguido marcar con ello la agenda política y mediática de este 19 de febrero de 2018.

Han aparecido políticos como Mariano Rajoy y Albert Rivera que se han abrazado a la propuesta de la cantante española, y como cabía esperar, también han aparecido los que detestan esta idea porque no soportan todo lo que huele a español. ¡Bombazo!: El mensaje 'secreto de Mariano Rajoy a Marta Sánchez.

En 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco se reprodujo esta dualidad a la perfección, con una mesa en la que los periodistas Esther Palomera (HuffPost) y Manuel Rico (Infolibre) se manifestaron, por una excusas u otras, en contraposición al himno de Marta Sánchez, pero se encontraron con un Eduardo Inda que barrió estas bobadas. Twitter se cachondea de Rufián por sus pataletas contra Marta Sánchez: "Rufi, nos alegra que te haya jodido":



Esther Palomera: El terreno de las emociones no transita en una dirección única, cada uno siente la emoción como quiere, y Marta Sánchez ha puesto de manifiesto por las respuestas políticas la fractura y la pelea que hay entre el PP y C's por ver quién es más español. Vamos a asistir a una competición de aquí a las próximas elecciones por ver quién tiene la bandera más grande.

Inda: Pues si es así está muy bien, si la competición es por eso me parece maravillosa.

Marta Nebot: Pues fíjate que importante.

Inda: En cualquier país del mundo es importante. Los americanos, los franceses y los ingleses que no son precisamente gilipollas, esto del himno, la bandera y la letra lo consideran una cuestión importantes y no son países de quinta división. Ya sé que a vosotros os parece que es un cutrerío facha como diría Pablo Iglesias...

Marta Nebot: Yo me meto en el saco de los españoles a los que el himno y la bandera no nos importa tanto...

Manuel Rico: El himno no estaba bien visto porque respondía a algo histórico, a una parte de la sociedad que se apropió de ello. A mí siempre que alguien se sienta orgulloso de ser español, siempre que no sea agresivo ni excluyente, me parece perfecto. Si es supremacista me parece más preocupante.

Marta Nebot: A mí no me gusta la bandera de España cuando se utiliza en contra de otra.

Eduardo Inda: Por dónde vais lo entiendo perfectamente, que la bandera de España no os gusta... ¡Marta, cambia la letra que a Rico no le gusta! ¡Marta, mata a Dios de la letra! ¡No pasa nada! A mí me ha encantado, Marta Sánchez canta como los ángeles, el himno en su voz es un lujo para los oídos.