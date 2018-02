La lección magistral de Marta Sánchez a Ferreras y a todo el que se ponga: "Que yo sepa, el himno de España no representa a ningún partido político"

Marta Sánchez es la auténtica protagonista de este lunes 19 de febrero de 2018 gracias a haberle puesto una letra personal el himno de España y haberla interpretado en el final de su concierto en el Teatro de la Zarzuela durante el fin de semana.

Ni ella misma se esperaba tal repercusión ante un tema de índole sentimental y escrito en primera persona, que según cuenta la autora no tuvo ninguna intencionalidad de llegar más allá y mucho menos de convertirse en una reivindicación social y política. La ridícula competición entre Mariano Rajoy y Albert Rivera por ser el mayor fan de la patriota Marta Sánchez.

Pero claro, en los medios de comunicación ya en lunes la avidez fue la nota predominante al hablar de este tema, porque resultaba muy jugoso que el himno de Marta Sánchez tuviera una connotación claramente política y de hecho, así se ha asumido. Desde los partidos del centro-derecha como PP o Ciudadanos han sido varios los representantes que han saltado a agradecer pública o privadamente a la cantante su aportación, mientras que desde la izquierda se ha renegado totalmente de este canto hasta llegar al punto de insultar a su creadora. A los 'mongoles' de Ferreras y al friki de 'Las Mañanas de Cuatro', Antón Losada, se les indigesta la letra del himno de Marta Sánchez.

Por eso Antonio García Ferreras le preguntaba en directo en 'Al Rojo Vivo' de la Sexta, y por eso Marta Sánchez le daba una respuesta absolutamente formidable y contundente al respecto:

Marta Sánchez: Para nada es con esa intención. Yo nunca me he pronunciado políticamente hablando porque no soy ninguna entendida. Lo único que quiero es que esta letra y este himno que he hecho con mi modo de cantarlo, llegue, emocione y una, y la gente se sienta orgullosa de nuestro himno. Porque creo que el himno no tiene nada que ver con partidismos ni con ideas políticas, es lo que nos representa como país, que yo sepa no representa ningún partido político.