Un programa producido por Buenafuente aplaude los insultos a una defensora del castellano: "¡Extremista y ultra!"

Laura Rosel, la presentadora de 'Preguntes Freqüents', el programa que realiza para TV3 la productora fundada por Andreu Buenafuente, decidió dedicar un espacio de su programa de este último fin de semana a debatir sobre el sistema lingüístico de educación en Cataluña.

Rosel ya demostró su posición sobre el tema cuando regañó a Inés Arrimadas por hacer en castellano su discurso de la victoria ("¿Cuántas palabras dijo en catalán?", "No las he contado, seguramente en TV3 sí", respondió ella) y orquestó bien la alineación del ‘cara a cara', poner a una defensora del castellano en Cataluña (Ana Losada de la Asamblea por una Escuela Bilingüe) y frente a ella el diputado de Podemos en el Congreso, Joan Mena, defensor de la inmersión lingüística, pero de origen castellanohablante, para que así pudiera desacreditar los argumentos de Losada.

@tv3cat lleva como comentarista del debate sobre inmersión lingüística a un subvencionado con lacito amarillo “in pectore” para que te insulte. Este es el nivel de la televisión del régimen: Partal critica a TV3 por invitar a una defensora del bilingüismo https://t.co/o7t6T7eZ3S — Carlos Silva (@csilvacampanon) 18 de febrero de 2018

Director de "Vilaweb" tenia que ser.. Otro radical del independentismo que sólo quiere escuchar lo que a él le interesa. Lo de siempre, ni respeto ni pluralidad.@enoticiescat Vicent Partal critica a TV3 por invitar a una defensora del bilingüismo https://t.co/eAIqXi5IlC — Unidos Avanzamos (@angelstello12) 18 de febrero de 2018 Partal es valenciano, un chupóptero nato y un metecizaña del régimen. Lo que viene siendo habitual en TV3 — Panem et Circenses (@CircusPanem) 18 de febrero de 2018

Joan Mena dibujaba un paisaje lingüísticamente paradisíaco donde las lenguas castellana y española convivieran perfectamente en Cataluña (a pesar de la diferencia de horas que tiene cada uno de los dos idiomas: 2 de castellano a la semana frente al resto en catalán).

El debate, ambos en perfecto catalán se acusaron de mentir mutuamente.

Joan Mena - La escuela pública catalana es una escuela de éxito (...) señalar un problema donde no hay un problema es una mala manera de hacer política.

Ana Losada - Las escuelas tienen que ser un reflejo de nuestra sociedad. Y la sociedad es bilingüe. Y nuestra escuela debería ser bilingüe y tener presente los dos idiomas de nuestra comunidad: el catalán y el castellano.

Laura Rosel - ¿Usted ha detectado en sus alumnos algún déficit de castellano?

Joan Mena - No, no. Ni en mis alumnos ni en ningún alumno. (...) No hay ningún problema, aquí hay una voluntad de hacer una guerra electoralista entre el PP y Ciudadanos en una cosa tan sensible como es la inmersión lingüística, que garantiza la cohesión social.

LAURA ROSEL: "ES UNA ESTRATEGIA PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN"

Laura Rosel - Y puede haber otros intereses. Tapar la corrupción, tapar el proces...

Joan Mena - Y también supongo que el PP se asustado con las últimas encuestas. El PP, que es un partido casi extra parlamentario en Cataluña quiere cambiar la política lingüística de todo un país.

Laura Rosel - ¿Y con los resultados académicos en la mano, señora Losada, como es que defienden que haya más castellano?

Ana Losada - Lo primero es defender los derechos lingüísticos de todos los catalanes. Los castellano-parlantes y los catalanoparlantes. Y la apuesta es cumplir la ley. El castellano y el catalán han de ser las dos lenguas vehiculares. No hay prueba común de castellano en toda España.

Joan Mena - ¡Eso no es verdad!

Ana Losada - Hay más repetidores castellanoparlantes que los catalanoparlantes. Eso no es un modelo de éxito. Lo útil sería que en la escuela se dieran las dos lenguas. Que el catalán sea la preferente no debe excluir al castellano, pueden convivir las dos lenguas. (...) Las sentencias establecen que el 20% debería darse en castellano. (...)

Joan Mena - Es una mentira decir que los niños castellanoparlantes tienen más fracaso escolar que los catalanoparlantes. Lo que determina el fracaso escolar es la situación económica. (...) Yo no quiero que los niños catalanes con una casilla tengan que elegir entre Antonio Machado y Martí Pol. Yo no quiero un país fracturado.

Ana Losada - No caigamos en los estereotipos. Yo no quiero separar a los alumnos en clases de catalán y clases de castellano, yo quiero que la escuela enseñe a nuestros hijos a convivir, y para convivir debes enseñar respeto y para enseñar respeto debes enseñar a convivir. ¿Y cómo puedes convivir si no enseñas el castellano más que dos horas a la semana? ¿Cómo? En una escuela pública en la que llegas y ya ves un cartel en grande que dice "Para que sea una escuela de todos: una escuela en catalán". A mí me gustaría saber qué pensarían si al entrar pusiera "Para una escuela de todos: una escuela en español". ¿Ustedes qué pensarían? Les parecería horrible. Pues eso es lo que puede pensar un niño que sea de lengua castellana al que le dan a entender que el castellano no es su cultura.

Joan Mena - ¡Yo vengo de un entorno castellanoparlante! En Sabadell. Y gracias a la escuela yo soy bilingüe. Ustedes lo que quieren es un modelo de segregación.

Ana Losada - Yo quiero que mis hijos estudien catalán y castellano, que convivan las dos lenguas.

Laura Rosel - ¿Y cree que eso no está pasando?

Ana Losada - No. No está pasando.

Joan Mena - Usted ha estado en pocas escuelas de Catalunya. Yo pude estudiar...

Ana Losada - No pensaba que usted fuese tan joven. Porque la inmersión lingüística comenzó en el año 1992. ¿En qué año realizó usted sus estudios?

Joan Mena - ¿Qué quiere decir?

Ana Losada - Supongo que usted como yo va a estudiar "normalización lingüística", no "inmersión lingüística".

Joan Mena - (...) El modelo de inmersión lingüística es un modelo de éxito y no permitiremos que nadie venga a cambiarlo.

Ana Losada - Yo no vengo. Yo estoy ya aquí y soy tan catalana como usted. Para aprender una lengua es necesario un mínimo de horas. Y por eso pido más horas de castellano, pero lo que no entiendo lógico es que usted piense que sólo se puede aprender una lengua con el 90% de las asignaturas en catalán. Eso es presuponer que los niños castellanoparlantes son más tontos. Sólo pedimos que se garanticen los deseos de los castellanoparlantes. (...) Tú comienzas la escuela a los 3 años y no hay ninguna hora de castellano hasta segundo de primaria...



INSULTOS DE PARTAL APLAUDIDOS POR TV3: "¿POR QUÉ TENEMOS QUE AGUANTAR A ESA SEÑORA?"

Tras el debate, Laura Rosel dio paso a los periodistas Luis Mauri (del Grupo Zeta, que dijo que todo era una estrategia del PP para echar a Puigdemont) y Vicent Partal, el director de Vilaweb uno de los más subvencionados, que decidió exteriorizar todo el desprecio que le producía la presencia en la televisión pública de una defensora del castellano para alegría del público presente.

Laura Rosel - Vamos a abrir el turno a los periodistas

Vicent Partal - No, a mí estos debates a mí me entristecen. Hay un problema de credibilidad, cuando aquí hay una gente que viene a defender unos supuestos derechos de los castellano parlantes que consideran amenazados, pero no les vemos nunca defender los derechos de los catalanoparlantes, pues su credibilidad es muy relativa...

Ana Losada - ¿No estará hablando de mí, no?

Vicent Partal - Si se ha de respetar la ley y todo eso, pues a mí me gustaría que defendieran que la administración de la justicia se hiciera en catalán. Curiosamente nunca defienden eso. Pero el problema de este debate es un modelo de periodismo. (a Laura Rosel) Tú no puedes poner al mismo nivel a personas que no han parado de decir mentiras (...). Y le pones al mismo nivel que personas que defienden cosas sensatas. Como sociedad tenemos que hacer una reflexión. En un debate sobre inmigrantes no se nos ocurría sentar a una de esas personas que dice que Europa está amenazada por una invasión. Porque no puedes poner al mismo nivel a una extremista ultraminoritaria con los que defienden cosas razonables. No entiendo por qué con la lengua sí se puede hacer y no entiendo por qué una persona como Joan Mena tiene que aguantar a esta señora.

(Aplauso del público de TV3) Es difícil saber que era más ofensivo si las palabras de Partal, para el que Podemos era ‘lo sensato' y Ana Losada, que tiene un ideario a un partido que ha sacado más votos que Podemos en las últimas elecciones, era ‘mentirosa'. O el hecho de que el público ‘espontáneamente' las aplaudiera (naturalmente había permanecido mudo ante las intervenciones de Losada).

Curioso público el que junta El Terrat que aplaude siempre los que insultan y ofenden a Ciudadanos, Enric Milló o una defensora del castellano, mientras guarda silencio cuando hablan representantes de esa forma de pensar.

Laura Rosel (a Vicent Partal) - Estamos buscando puntos de vista diferentes.

Ana Losada - A mí lo que me parece increíble es que una persona como usted, que tiene un punto de vista diferente al mío, cosa que respeto, no respete mi posición y diga que a mí no se me puede ‘aguantar'. ¿Y yo tengo que ‘aguantar' que usted me acuse de mentir? Aquí su mala educación es evidente. Yo le sugiero que se descarga y lea los informes de Pisa. (...) En Canadá, que tanto comparan los nacionalistas, la inmersión lingüística es voluntaria, pero en Catalunya es obligatoria. (...) Esto son datos.

Llama la atención que el mero hecho de la presencia de Ana Losada, que estaba en minoría, con la presentadora, el otro político y todos los demás tertulianos (y el público en contra) y en una genuina encerrona para descalificarla, le resultara tan indignante a Partal que no dudó en compararla con una política xenófoba ‘ultra' como los de ‘Amanecer Dorado' griegos o similar.

Quizá como Vicent Partal está tan acostumbrado a hablar en televisiones como El Punt Avuí-TV en coloquios donde sólo pueden hablar indepes y en la que suelta majaderías del estilo "de La Unión Europea apoya la violencia contra los catalanes" (13-11-2017) sin que nadie le rectifique, pues le hará tan raro encontrarse en una tele con gente que piensa diferente a él.

Era más divertido en aquella etapa en ‘Agora' cuando se peleaba con Enric Sopena (al que Partal llegó a tratar acusar de elogiar al franquista, y Sopena le recordó que la burguesía catalana sí que apoyaba la dictadura franquista).

De todos modos si Ana Rosel o Joan Mena querían dar la imagen de una Cataluña y su televisión pública como de tolerancia y ‘país plural', la imagen de Vicent Partal furioso por la presencia de una defensora del castellano no les ayudaría mucho.