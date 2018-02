El ataque de histeria de TV3 contra Marta Sánchez: "Cotiza desde Miami y atropelló a manifestantes contra los recortes"

Que el hecho que una artista de música decida al final de uno de sus conciertos cantar el himno de su país con una letra causa la tormenta que ha causado (y molestado a tantos) evidencia la compleja situación de España. La extrema izquierda y todos los separatistas han saltado con desprecio o burlas contra la artista delatando el odio que les despierta cualquier símbolo ‘español'.Hasta los independentistas de 'Polònia' se descojonan de Pilar Rahola por su 'omnipresencia' en TV3

Y en ese grupo de los que desprecian todo lo español no podían faltar los de TV3, en este caso a través del programa ‘Está Passant', donde co-presenta Jair Domínguez, el muchacho que hace gracietas pegando tiros al retrato del jefe de Estado español.TV3 ridiculiza con un rap a Felipe VI: "Con un simple 'a por ellos', me camelo a los plebeyos"

Eso sí, antes tenían que defender a su amado líder, Carles Puigdemont, y al que el pasado finde la ministra Fátima Bañez llamó ‘miserable' por tratar de vincular al Estado español con el atentado de las Ramblas. Jair Domínguez y sus compañeros salieron raudos al socorro de su héroe y cargar contra Bañez.Bombo y platillo en la separatista TV3 para que el golpista Jaume Roures se tome una cobarde revancha contra la Guardia Civil

Jair Domínguez - ¿Cómo qué no? Tenían el ‘Looo-looo', eso era letra. Poesía pura. Marta Sánchez tuvo que aguantar muchas burlas, incluidas las del Gran Wyoming en El Intermedio de Atresmedia, producida por el conglomerado Roures, pero los de TV3 dieron un paso más y pasaron a los ataques personales a la artista.

Jair Domínguez - Me parece muy duro que Fátima Bañez califique de ‘miserable' a Puigdemont por señalar que el imán de Ripoll El Satti tenía vínculos con el CNI. Miserable sería decir por ejemplo que los pensionistas han mantenido su poder adquisitivo... (frase de Fátima Bañez).

Toni Soler - Se ha hablado de la posible vinculación del CNI con el imán de Ripoll que son dos conceptos que no deberían estar conectados.



JAIR DOMÍNGUEZ: "¡VOY A COMENZAR A PITARLO HOY MISMO!"

La posibilidad de que Marta Sánchez pudiera cantar en la final de la Copa del Rey, parecía mosquear mucho a Jair Domínguez, que tenía ganas de empezar a pitarlo ya.Susana Guasch sacude la del pulpo al plasta de Pep Guardiola por hablar sólo para TV3

Jair Domínguez - Porque están hipnotizados. Pero no entremos en tonterías ortográficas, que eso es España.

Jair Domínguez - (...) He perdido kilos, es que me estoy mordiendo la lengua... ¡Marta Sánchez podría cantar el himno en el final de la Copa! ¡¿Y después les extraña que la gente quiera pitar el himno?! ¡Pero si es que lo vamos a pitar ya! ¡Ya! ¡Voy a comenzar a pitarlo ya, hoy!

Para que no faltaran los clásicos, los de TV3 también tenían que insinuar que Marta Sánchez era de extrema derecha, insinuación que lanzan contra todo personaje público que no respalde el procés:

Jair Domínguez- Ella a parte de decantarse por una línea política se ha emocionado por las declaraciones de Rajoy y Rivera y la Guardia Civil. La Triple Alianza. Curiosamente no la ha felicitado ningún sindicato. Quizá por aquello que pasó en 2012, que no sé si recordáis cuando pasó ante una manifestación contra los recortes y no quiso parar el coche. La cantante negó que intentara atropellar a nadie pero admite que intento avanzar entre los manifestantes... ¡Con un coche!

Toni Soler - Yo de Podemos, no la veo. (...) Será uno de los sueños eróticos de Paco Marhuenda.