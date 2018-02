El palo abismal de Celia Villalobos al listillo Rubén Amón, el que faltaba por meterse con el himno de España

Parecía inverosímil que la llamada a escocer a los independentistas y a los radicales de izquierdas y acomplejados de su país fuera ni más ni menos que la cantante Marta Sánchez.

Su himno de España con letra propia interpretado en el final de su último concierto tiene a todos la progresía escandalizada. El friki de Antón Losada en Cuatro, los mongoles de Mongolia con Ferreras, el enrabiatado Arsenio Escolar, 'Don Piso' Wyoming y tantos otros... hasta que llegó el que faltaba: el periodista de El País, Rubén Amón. A los 'mongoles' de Ferreras y al friki de 'Las Mañanas de Cuatro', Antón Losada, se les indigesta la letra del himno de Marta Sánchez.

Lo hizo en su columna del diario y después lo repitió en 'Espejo Público' este 19 de febrero de 2018, pero allí se encontró con la diputada del PP Celia Villalobos, que le ajustó las tuercas de lo lindo y no le permitió decir las burradas que sí había podido escribir:

La letras es cursi, embarazosa, no me siento representado. En España tenemos un problema con el himno una relación particularmente de la izquierda que no se identifica con los himnos, y hay que repasar por qué ese complejo. Pero si hay que ir por ahí, yo me voy por el camino contrario. ¡Me hago independentista! Una cosa es que te puedas emocionar con tu himno y otra cosa es que te guste tu himno. El himno del Atleti me emociona y musicalmente me parece malísimo.