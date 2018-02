'First Dates’: El chico que se parece a Alf pero se describe como "perfecto"

No me puedes encontrar ningún defecto porque soy perfecto". Un concursante extremadamente arrogante ha dejado asombrados a los fans de First Dates. Sobre todo porque los tenía todos: todos los defectos malos que puede tener una pareja.

Mario, un gay granadino de 24 años, se define como un hombre "egocéntrico" e "infiel por naturaleza", además de estar "loco, muy loco" y ser "celoso". Añade: "Me gusta ser el centro de atención. Como me gusta, pues no es un defecto", sentencia, aunque admite que de cara al mundo se le vea "egoísta".

Los fans no han tardado en cargar contra quien se define perfecto tan a la ligera. Y todo el mundo le ha sacado el mismo parecido razonable:

Fuente: ElHuffPost/Leer más

VÍDEO DESTACADO: 'First Dates’: Lucía protagonista del flechazo más rápido de la historia del programa