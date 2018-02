Guerra de egos y expulsiones en Maestros de la costura

Maestros de la costura regresaba este lunes a la parrilla de TVE con un segundo programa marcado por las primeras divisiones entre los concursantes, una polémica guerra de egos y una nueva expulsión. Todo ello marcado por el nerviosismo de unas pruebas que se les continúan resistiendo a los aspirantes a modistas. ¿Habrán logrado finalizar las pruebas o Lorenzo Caprile habrá tenido que sacar su ironía a relucir?

La primera prueba individual se ha basado en la realización de una falda de tablas en 90 minutos. Un tiempo limitado al que no han podido hacer frente la mayoría de los aspirantes. "No estamos juzgando la originalidad, estamos juzgando que esté terminada y bien hecha", les recordaba Caprile, pese a no servir de nada.

Ni los consejos de Elena Benarroch, una de las primeras en modernizar la peletería con 38 años en el mundo del diseño de moda, les han ayudado a optimizar su tiempo.

"Esto es una aberración con tablas", reconocía Mahi de su creación. Aunque no ha sido la peor. Anna, con una falda sin terminar, deshilachada, que ha intentado vender frente las reprimendas de Caprile, ha sido la peor valorada. En el otro lado, los diseños de Pa, Alicia y Luisa. Esta última, primera clasificada.

