Griso finiquita el incendiario y victimista discurso de una diputada de ERC desvelando a la audiencia sus tácticas marrulleras con la Policía

Ester Capella, ERC, ha dado un clínic en la mañana de este 20 de febrero de 2018 de mala educación, victimismo a raudales y alegatos incendiarios durante su aparición en 'Espejo Público'.

Capella ha tirado de argumentario separatista con una clara estrategia: hablar más que los demás para defender a los suyos e indignarse con los tertulianos de la mesa del programa de Antena3 cuando entendía que no se la dejaba finalizar.

La diputada de la Esquerra empezó afeándole a Susanna Griso que emplease el término "fugada" cuando hablaba de Anna Gabriel, que ha asegurado desde Suiza que no va a regresar a España al entender que ella no tendría aquí un juicio justo.

"¿Me ha dicho fugarse? Yo no voy a tolerar que hable de fugados cuando no hay una orden de búsqueda y captura. Esta es una labor pedagógica. Ni Puigdemont ni ninguno de los consellers que están con él son fugados. El juez Llarena renunció a ejecutar la Eurorden"

La tensión fue 'in crescendo' y acabó teniendo su enfrentamiento particular con los tertulianos Casimiro García-Abadillo y Antonio Naranjo

Casimiro García-Abadillo: Usted dice que en estos momentos como se puede imputar al señor Trapero con el curriculum que tiene

Lamela le llama a declarar porque el señor Trapero se preocupó de que se hiciera el referéndum ilegal, no de impedirlo. A usted le parece que en un país normal un jefe de la policía se puede permitir desobedecer una orden judicial

Capella: Yo creo que usted da por bueno el auto porque se lo cree a pies juntillas.

García-Abadillo: Es que por eso le llama a declarar

Capella: ¿Me deja hablar o no me deja hablar?

Griso: No se quejará de todo lo que le hemos dejado hablar

Capella: No, es que no le gusta lo que yo voy a decir. Estoy intentando contestar. Hay un auto de la juez Armas en la que se establece de que manera deben actuar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y se dice que se debería haber evitado con anterioridad del 1 de octubre. Por tanto lo que debe ponderarse son los bienes jurídicos en riesgo y el interés general.

Antonio Naranjo: Tengo una pregunta que siempre le hago a políticos como usted

Capella: ¿Qué ha dicho, políticos como yo?

Antonio Naranjo: Sí, que defienda esas ideas

Capella: No, pensaba que era un problema tener ideas

Antonio Naranjo: No, si no me ha dejado terminar

Capella: Ya sé que no le gustan mis ideas pero para gustos colores

Antonio Naranjo: Si esto es un juicio político por qué usted no está en el banquillo

Capella: Cada uno tiene unas competencias determinadas.

Antonio Naranjo: Ya, pero como dice usted que se persiguen sus ideas

Capella: Se persiguen unas ideas pero la intepretación que se hace de las leyes hace que estemos hablando de una cuestión política