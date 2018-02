Xavier Rius: "TV3 le pone un consultorio sentimental a Rahola por 5.000 euros por programa"

Xavier Rius, el director de E-Noticies, cuentaen su periódico "que TV3 ha decidido ponerle un consultorio sentimental a Pilar Rahola". Intuye Rius que debe ser "para compensar la pérdida de las colaboraciones de 8TV después de que echaran a Josep Cuní. Pero una cosa es que haga mítines en una cadena privada -aunque sea la del conde de Godó- y otra en una tele pública".

En efecto, a su espacio en 'Preguntes Freqüents' cada sábado añade ahora su irrupción en 'Tot és mou', el nuevo programa de tarde de la cadena. Es media hora en el primer caso y trece minutos de lunes a jueves en el segundo. No se sabe si el país aguantará tanta Rahola.

(...) La aparición del sábado era con los familiares de los políticos encarcelados, que llevaba precisamente por título 100 días presos. Entró en el plató con estas palabras: "cuanta dignidad, cuanta categoría, cuanta fuerza en esta mesa tan pequeña". Un poco más y se nos pone a llorar. Como Beatriz Talegón.

Luego lanzó un míting: "¿Estamos haciendo bastante?". "No podemos convivir con normalidad con tanta maldad", añadió. Y se preguntó cómo puede ser que "en nuestro país, en el 2018, haya buena gente que sea tratada de esta manera tan inhumana y tan cruel". Al loro con la expresión "buena gente", como si el resto fuésemos rematadamente malos. Y que conste que me parece una aberración que estén en la cárcel.

Lo que no sé -porque con este inicio tuve bastante y me apresuré a cambiar de canal- es qué cara se le puso a Rahola cuando el cuñado de Junqueras confesó que el expresidente no había encontrado el momento de llamar a la esposa del vicepresidente tras cien días de duro exilio. Debía andar muy ocupado buscando casa pero ahora ya no hay excusas.