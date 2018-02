Salvajismo tuitero: Juanma Rodríguez y Rubén Parra (TDJ) se dan de navajazos desvelando los trapos sucios de cuando eran compañeros en COPE

Lleva ya mucho tiempo Twitter en el que se está convirtiendo en un campo de batalla.

En la red social, periodistas, políticos, deportistas o anónimos encuentran barra libre para, a golpe de clic, llamarse de todo sin un ápice de incomodidad. Total, solo se necesita un buen calentón y a otra cosa--Brutal bronca de Pedrerol a Jorge D´Alessandro por llamar palmero a Juanma Rodríguez--.

Juanma Rodríguez, de esRadio y un rostro habitual de 'El Chiringuito', está últimamente demasiado beligerante en la red del pajarito--Iker Casillas, que tenía 'bloqueado a Juanma Rodríguez, se pica con el periodista en Twitter--.

Sin ir más lejos, el periodista ha protagonizado en las últimas horas una sonada polémica en las redes con Iker Casillas, un habitual de este tipo de disputas virtuales, donde aprovecha para ajustar las tuercas a quienes le critican en sus respectivos medios.

Así las cosas, Rodríguez, que en la turbulenta etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid se distinguió por estar en el bando contrario al del portero de Móstoles, esto es, alineado en la lucha a favor del entrenador de Setubal, le afeó que denunciara en Portugal lo que en España nunca se atrevió con el Barça: las ayudas arbitrales al Sporting de Lisboa.

Pero Rodríguez y Casillas ya han mantenido otros duelos en el pasado y no es muy relevante este último. Lo jugoso del asunto llega si revisamos un poquito más el perfil del locutor de la radio de Federico Jiménez Losantos--Cruce de salvajes cuchilladas radiofónicas entre Juanma Rodríguez (esRadio) y Javier Ares (Onda Cero)--.

Y ahí encontramos una monumental bronca con su ex compañero en COPE Rubén Parra, que en la actualidad integra la redacción de deportes y de 'Tiempo de Juego' que comanda Paco González.

Parra fue el primero que aludió a Rodríguez a cuenta del baloncesto, ya que este domingo 18 de febrero de 2018 el Madrid perdió contra todo pronóstico la final de la Copa del Rey.

Es cierto, Rubén. En el tribunerismo tampoco te manejas. https://t.co/5ILziAZsuh — Juanma Rodríguez (@juanma_rguez) 18 de febrero de 2018

El de COPE criticó que a Doncic no se le podía discutir nada y añadió, en tono de reproche "lo mismo es que yo no me sé manejar en el tribunerismo".

Y se armó la de San Quintín. Juanma Rodríguez primero le dijo que no, que en el tribunerismo tampoco se manejaba. Como los mensajes cruzados continuaron, posteriormente le recordó que si a él le echaron de COPE -recordemos que formaba parte del equipo de José Antonio Abellán hasta el fichaje en 2010 de Paco González y su equipo- es para que él "marcara las diferencias".

¿Fango?... Yo no me he dirigido a ti en mi vida. Jamás. Nunca. Tú me has insultado y, en eso, también soy mejor que tú, Rubén. Ten respeto por quien te supera en edad, saber y gobierno. Un saludo. https://t.co/wnpNE9DE3s — Juanma Rodríguez (@juanma_rguez) 18 de febrero de 2018

Pero lo más gordo vino después. Parra dijo que su contrincante era un maestro del fango. Y en esas el tertuliano de 'El Chiringuito' le mandó un mandoble brutal:

Me parece que te crees Paco Gónzalez cuando no llegas ni a Pa.

Ya que hablas de respeto: yo te he visto faltándoselo a técnicos de COPE, como si fueras el rey del mambo, y eso que para entender lo que dices por la radio hay que prestar atención. Si aún hay Máster en la radio, apúntate a vocalización.

Las opiniones son como los culos, Rubén, todos tenemos uno. Tú no me conoces de nada y yo tampoco te conozco a ti. Pero, sin conocerme, opinas sobre mí, así que yo lo haré también de ti. Me parece que te crees Paco González cuando no llegas ni a Pa. Un abrazo https://t.co/2f0Q301UpW — Juanma Rodríguez (@juanma_rguez) 18 de febrero de 2018

Ya que hablas de respeto: yo te he visto faltándoselo a técnicos de la Cope, como si fueras el rey del mambo, y eso que para entender lo que dices por la radio hay que prestar atención. Si aún hay Máster en la radio, apúntate a "Vocalización". Un abrazo y suerte también para ti https://t.co/wZONfaTc8c — Juanma Rodríguez (@juanma_rguez) 18 de febrero de 2018

De momento la cosa paró ahí y ambos contendientes volvieron a sus respectivos quehaceres. Hasta la siguiente.

