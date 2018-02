El sorprendente nuevo proyecto de Gemma Nierga tras la marranada de la SER

Lo suyo fue un golpe bajo de los que cuesta reponerse, pero para eso están las ganas y el saber hacer de todo buen profesional. Tras la sucia jugada de la emisora de Prisa, que la sacó por la puerta de atrás después de 30 años, la periodista se reinventa. (La última y sucia jugarreta de la SER en la despedida de Gemma Nierga).

Gemma Nierga será la encargada de conducir la programación especial de Movistar+, con motivo de la emisión de la ceremonia de entrega de los Oscar 2018, que tendrá lugar la noche del 4 al 5 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con el humorista estadounidense Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias. (Ana Rosa Quintana ficha a Gemma Nierga y Gloria Lomana para competir con Ferreras y los demás).

Según da cuenta 'EsDiario', así lo ha dado a conocer este martes 20 de febrero de 2018 la plataforma de televisión de pago de Telefónica, que ha detallado que el especial dará comienzo el domingo 4 a las 23.30 horas y se prolongará hasta el lunes las 5.30 horas. (Nierga deja salir su desgarro con la SER: "No la pongo nunca, no me apetece oírla").

De este modo, Movistar+ ha avanzado que Nierga estará acompañada en el plató por el actor Carlos Areces, la especialista en cine Isabel Vázquez, la experta en redes sociales Elena Neira y Anabel Vázquez, que analizará los estilismos de la alfombra roja. En Los Ángeles, seguirán el evento al pie de la alfombra roja Cristina Teva y Gui de Mulder.

La programación comenzará simultáneamente en #0 y Movistar Estrenos con el previo de la ceremonia. Posteriormente, tanto la alfombra roja como la entrega de premios podrán seguirse en directo y en exclusiva a través de Movistar Estrenos.