Pero Jordi, ¿dónde quedó tu equidistancia? Évole queda retratado al decir que le da "asco" que Arco tome medidas

Poco a poco, el lenguaje político que interesa a los independentistas se va imponiendo en algunos medios, que utilizan groseramente el término 'presos políticos' para hablar de políticos encarcelados como Oriol Junqueras y 'Los Jordis'.

Durante este 21 de febrero de 2018 diferentes medios daban cuenta del "escándalo" que supone que en una pieza que iba a ser expuesta en ARCO con una galería de 24 retratos de 'activistas', periodistas y artistas encarcelados en España haya sido retirada--Retirado de Arco el esperpento que definía como "presos políticos" a Junqueras y los Jordis--.

La dirección de la feria de Madrid (Ifema) ha ordenado la retirada de la obra del artista madrileño Santiago Serra y que incluía a Oriol Junqueras y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en un grupo de "presos políticos españoles contemporáneos".

Para Serra, merecedores de su arte eran miembros de la ilegalizada organizacion Segi, dirigentes del diario 'Egin'...y Oriol Junqueras y Jordi Sánchez.

En ese contexto, el veto ha hecho estallar al 'equidistante' Jordi Évole, que desde que habló de este término de igualdad y neutralidad en las disputas políticas (catalanas) cada día se lo aplica mucho menos: "Cuando ARCO se convierte en ASCO".

Los usuarios le matizaron algún que otro concepto que parece ser que le baila al director de 'Salvados' en laSexta: "Junqueras no es un preso político"; "Con la excusa de que es una obra de arte, puedo hacer apología del terrorismo, ¿eso es libertad?", "se te ve el plumero Évole", hay que ver el asco que dan las cosas cuando no son como uno quiere que sean", fueron algunas de las cosas que le reprocharon.

No es censura. Es que con la excusa de la libertad de expresión y de las obras de arte se intenta hacer politica y exponer una serie de argumentos que no son. Ese es el tema. Yo, con la excusa de que es una obra de arte, puedo hacer apología del terrorismo. ¿Eso es libertad?

Tanto periodista y aún no sabes q no son presos políticos??!!...

Junqueras no es un preso político, es un POLITICO PRESO, por golpista, delincuente y ladron, incluirlo en esa galeria no solo seria MENTIRA Y ENGAÑAR A LA GENTE, si no que le faltarias el respeto a los VERDADEROS presos políticos.



La verdad! duele.



FREE FOR #tabarnia