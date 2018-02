Lucía Etxebarría hace un patético intento para justificar su ridículo en 'Ven a cenar conmigo': "Fui por dinero"

Dura es la vida del escritor en esta España nuestra en la que nadie parece leer nada y no se compra la gente un libro ni para decorar.

Lucía Etxebarría abrió las puertas de su casa al programa Ven a cenar conmigo de CuatroTV.

La escritora, que cocinó para Rappel, Ana Obregón y Víctor Janeiro, intenta en su blog justificarse ante sus seguidores:

"Qué por qué lo hice, me preguntan. Por dinero. A ver si os enteráis de una vez que trabajar en medios está infra pagado, y que si eres autónomo tiene que pagar la cuota de autónomos cada mes. De mis colaboraciones en medios a mí no me quedan limpios ni 800 euros al mes, Y recordad que en agosto no trabajo".

"Podría meterme a pxxx, pero ni estoy lo suficientemente buena ni creo que se me diera bien: me iba a gastar todo lo que cobrase en psiquiatra".

Lucía Etxebarría se mostró "tensa" durante todo el programa, apática y poco participativa.

Ella culpa a las largas horas de grabación del programa y a los compañeros que le tocaron.

En cualquier caso, solo tiene buenas palabras para la productora del formato, Warner Bros.

Asimismo, se mostró sorprendida cuando supo que uno de sus invitados era Víctor Janeiro, que se mostró muy educado durante toda la noche, algo que ella misma reconoce aunque en su blog insiste una y otra vez en lo incómodo que es para una animalista compartir mesa con un torero.

"Me encuentro con que viene a cenar a casa un torero. De eso nadie me había avisado, por supuesto".

"¿Qué podía hacer? ¿Decir que me iba? No, tenía un contrato. ¿Montar el pollo? No, porque me estaban grabando y no me grababan en directo, de forma que eso se podía editar a posteriori y dejarme como si estuviera loca".