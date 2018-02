'Sálvame': Todos tienen miedo de Kiko Hernández, menos Belén Esteban

Lo que faltaba, para hacer feliz por unas horas a Paolo Vasile, el capo de Mediaset (Jorge Javier demuestra si Kiko Hernández es más de 'dónuts o de pachangas').

Sálvame vivió este 20 de febrero de 2018 una de sus tardes más convulsas después de que el pasado lunes, el polígrafo determinara que Jesús Manuel tiene miedo de Kiko Hernández, al que no considera una persona de fiar (La 'puñalada' de Kiko Hernández a Belén Esteban que vale un 1'5 millones de euros).

"No es miedo físico, sino miedo a las consecuencias de un enfrentamiento directo contigo porque, según él, tienes mucho peso mediático", explicó Paz Padilla.

Para comprobar si el de Jesús Manuel era un caso aislado o no entre sus compañeros, el programa de Telecinco puso también Chelo, Belén, Terelu, Lydia y Anabel Pantoja en manos de la máquina de Conchita.

"No me gusta la idea de que me tengan miedo. Pero el problema lo tienen ellos, si tienen que ir a un psicólogo, que vayan, que empiecen ya. La culpa quizá no es mía y es suya", empezó diciendo Hernández.

"A mí me da igual. Hay personas con las que no me daría lo mismo, hay personas cercanas a mí que me sorprendería mucho que tuvieran miedo. Pero en cualquier caso yo no voy a cambiar, el problema no es mío, es suyo".

Finalmente, el polígrafo determinó que aunque todos le consideran una persona de fiar, Lydia, Chelo, Terelu y Anabel le tienen miedo de su compañero. De este modo, Belén Esteban sería la única colaboradora examinada que no teme al tertuliano.

"A lo mejor es él el que te tiene miedo a ti", apuntó Paz Padilla.

"Si todos me temen... a lo mejor es una opción que tenga que abandonar el programa", reflexionó Kiko Hernández.