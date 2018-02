Boadella tumba con un argumento lapidario los lloriqueos de la izquierda con el escándalo de ARCO: "No pretendamos que los artistas estemos fuera de la legalidad"

Como si en España estuviéramos poco fracturados ya de por sí, el escándalo de ARCO solo ha hecho que acentuar la zanja con la retirada por Ifema de una de las propuestas artísticas por referirse a Junqueras y Los Jordis como 'presos políticos'.

Se trata de la obra de Santiago Sierra que incluía 24 retratos pixelados de 'presos políticos en la España contemporánea' entre los que aparecían estos golpistas de la independencia.

El tema copó las tertulias de los medios de comunicación este 22 de febrero de 2018, con opiniones para todo tipo pero con un predominio de normalización de esta 'censura' por parte de la derecha y de crítica feroz por parte de la izquierda. En esta línea, en 'Espejo Público' de Antena3 participaron al tiempo el presidente de Tabarnia y dramaturgo Albert Boadella y la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. Obviamente, con opiniones completamente antagónicas:

Rita Maestre: "El arte se tiene que expresar con libertad, porque durante una de las peores épocas de nuestra historia esto no fue posible. Es un tremendo error por parte de Ifema y de la Comunidad de Madrid".

Albert Boadella: "Esto es un juego de intereses porque lo que menos importa de ARCO es el arte, lo esencial es lo financiero. Al fotógrafo le interesa la notoriedad, lógico, y monta una provocación para que se hable del tema y todos contentos. Entre artistas y los poderes siempre es el juego del ratón y el gato. Estamos ante el hecho de que esto es un panfleto con una intención de provocar. Yo he sufrido censura, juicios y hasta un consejo de guerra. Pero cuando uno pasa unos límites sabe a lo que se expone. El arte no puede tener una patente de corso para hacer lo que no pueden hacer el resto de ciudadanos. Los artistas estamos sujetos como todo el mundo a la ley. No pretendamos que los artistas, por el hecho de hacer arte, estemos fuera de la legalidad".