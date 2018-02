Andreu Buenafuente se descojona con esta canción de la irreconocible Anna Gabriel

Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente en #0, le ha dedicado a la política independentista catalana Anna Gabriel una versión de la sintonía de inicio de Heidi (La CUP se pone a vender pinchos morunos para que Anna Gabriel no se muera de hambre).

En la canción ideada por el equipo del cómico, Gabriel se mete en la piel de Heidui, la versión 155 del conocido dibujo animado que vive en los Alpes suizos.

"Yo antes era de la CUP, y estaba a tope con el procés, pero me he hecho un Puigdemont y a Suiza me he pirao, ya ves".