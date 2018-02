Ferreras y Pardo quieren ser los nuevos 'mongoles' y montan un show sarcástico contra la censura en ARCO

La que se ha liado en la feria de Arte Contemporáneo (ARCO) con la retirada de una obra en el estreno en este 2018. La izquierda política y mediática está que trina porque Ifema decidiera apartar esta obra de Santiago Sierra con un tinte totalmente provocador en la que representaba 24 retratos pixelados de presos políticos entre los que figuraban Oriol Junqueras y Los Jordis. Los mismos que ahora se rasgan las vestiduras con la decisión de Arco...¿dónde estabáis cuando Ada Colau vetó un homenaje a Dalí de los toreros?

Así que este 22 de febrero de 2018, Antonio García Ferreras y Cristina Pardo trataron de montar show en 'Al Rojo Vivo' con la reportera informando desde ARCO. Lo único es que les quedó un poco forzado el querer parecerse tanto a 'los mongoles' haciendo una suerte de show sarcástico que no les sale como a Darío Adanti y Edu Galán (autores del Informe Mongolia de dusoso humor en el programa):

Ferreras : Cristina, las paredes ya no están en blanco, ¿no? Ya no están allí Junqueras y Los Jordis pero ya no están en blanco...

Cristina Pardo: No, los Reyes han venido esta mañana a inaugurar ARCO pero por aquí no les han traído, por esta pared, y no se pueden asustar mucho porque aquí hay una exposición blanquita que no puede molestar a nadie...