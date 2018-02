«First Dates»: El casposo y grosero comentario de este comensal sobre las tetas de su cita

Difícilmente existirá en nuestro país una persona que conozca a más solteros que Carlos Sobera. Son ya más de 560 noches al frente de First Dates, haciendo de saludador a las miles de parejas que ya han pasado por el restaurante de Cuatro. Las hay, claro, de todos los tipos, y los individuos más impensables han pasado ya por un plató a cuyas cuatro paredes no les falta nada por ver.

Para romper el hielo llegó David, un madrileño de 44 años con retórica de coach, que se traía una dinámica de casa para conocer a su pareja, Charo, murciana de 39 años. Nada más sentarse, el hombre miró fijamente a Charo y le ordenó «yo voy a decir un adjetivo que te defina, y tú me vas a responder con otro para describirme a mí». Charo quedó un tanto sorprendida por esta forma de conocerse, pero aceptó el juego de David y empezaron a conocerse.

Incomprensiblemente, la conversación acabó derivando hacia las frutas y David, que venía de casa encendido, no veía más que oscuros significados en todo lo que Charo le decía. «Me ha dicho que le gustan los melones, los plátanos y las fresas...Pues las frases me sobran: nos hacemos una macedonia con melón y plátano», dijo ante las cámaras un descontrolado David. A cuento de los melones, David no pudo reprimirse un comentario que no le gustó nada a su pareja: «Por cierto, yo no soy mucho de mirar pero...tal y como vienes, cuando te agachas es inevitable y veo que estás bien dotada».

Fuente: ABC/Leer más

