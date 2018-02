Frederic Hermel deja 'El Chiringuito' de Atresmedia

(Nota en elaboración) Baja notable en 'El Chiringuito'. Según ha podido saber Periodista Digital, uno de sus rostros más conocidos, el periodista francés Frederic Hermel, ha dejado de asistir a la tertulia nocturna que presenta Josep Pedrerol en Mega.

No es un adiós cualquiera. No en vano, Hermel, corresponsal en Madrid del prestigioso rotativo francés L´Equipe y colaborador de As, llevaba muchos años junto a Pedrerol y el equipo fundador del programa de 'Punto Pelota', que nació en el año 2008. Posteriormente, siguió acudiendo con regularidad a 'El Chiringuito' tras su traslado a Atresmedia.

Hermel llevaba unas tres semanas sin aparecer por el plató de Mega. Y ni él, en las redes sociales, ni la cuenta oficial del programa, habían dicho nada. Algo muy extraño porque cuando algún colaborador ha decidido abandonar la tertulia normalmente se le ha preparado por parte del espacio una despedida a la altura de las circunstancias.

Algún espectador notó que la ausencia del reportero galo era ya muy prolongada en los últimos día y le escribió por la red social Twitter para conocer las razones de tan sonada marcha.

Hermel se limitó a contestar a uno de estos usuarios con un lacónico "lo he dejado" como respuesta a alguno de los tuits que le ha llegado, pero sin aportar más datos, lo que llena de oscurantismo el asunto.

PD ha podido saber que en la mente de Hermel pesa la idea de cerrar una etapa profesional de su vida, aunque por la parte del programa nadie se ha pronunciado, lo que llena de interrogantes su enigmática ausencia.

En el perfil de Wikipedia que el periodista tiene se puede leer la sorprendente siguiente frase sobre su biografía actualizada:

[...] Hasta finales de enero 2018 cuando fue despedido por su mala educación y falta de respeto hacia otros compañeros a la hora de debatir. Él mismo confirmo su marcha respondiendo a un fan que preguntaba por su ausencia en el plató

La idea de Hermel es seguir como corresponsal de L' Equipe y trabajando con el diario As, pero su adiós a 'El Chiringuito' no provocará su fichaje por alguna tertulia de la competencia como por ejemplo 'Estudio Estadio'.

HERMEL, EN 2015: "A MÍ EL CHIRINGUITO ME ABRE MÁS PUERTAS"

Sea como fuere, Hermel siempre fue un gran defensor de 'El Chiringuito', un programa habitualmente casado con la polémica, al que defendía en público, por lo que llama muchísimo la atención todo lo que tiene que ver con su salida.

Hermel llegó a declarar que que él veía "exactamente la misma seriedad y rigor en 'El Chiringuito' que en L´Equipe". Con esta contundencia se explicaba para Vózpopuli en 2015:

"Hay una cosa que se llama el éxito, y el éxito de El Chiringuito no es el debate o el ocio, sino que viéndolo te enteras de todo."

"Los que están allí tienen todos algo especial, algún contacto especial que hace el programa especial. Luego se burlarán de nosotros con las exclusivas y tal pero al final mira, las mejores exclusivas están en el programa."

"No hay que confundir la seriedad o la profesionalidad con el tono. [...]"



"Cuando la gente quiere información hay récord de audiencia. La gente nos ve por entretenerse, pero también porque sabe que tenemos información. Estoy convencido de ello".

"Solo hay que ver a todos los que pelean por entrar en este programa. A mí El Chiringuito me facilita mi trabajo de periodista para L'Equipe, me abre más puertas El Chiringuito. Gracias a eso yo consigo más cosas para L'Equipe, por supuesto, me abre más puertas porque la gente me conoce."

"SÉ QUE PEDREROL NUNCA ME VA A TRAICIONAR"

En esa misma charla con Gonzalo Cabeza, decía lo siguiente sobre su ya ex compañero Josep Pedrerol:

"Tengo la sensación de que siempre contará conmigo. Si estás con él sabes que cuenta contigo, es una sensación de seguridad, de que si tú no le traicionas él nunca te va a traicionar. Yo estoy con él y sé que nunca me va a traicionar, siempre estará conmigo, pase lo que pase. Es un hombre muy muy de su gente."