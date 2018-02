'Got Talent' (18,5%) sigue líder 'dopado' por el tremendo pique de Risto Mejide con un espectador

Bronca que es lo que da audiencia y cuando no la hacen ellos, que la monte el espectador invitado y de pago.

La última entrega de las audiciones de Got Talent España ha llegado a Telecinco con las últimas actuaciones y veredictos de Jorge Javier Vázquez, Eva Hache, Edurne y Risto Mejide. Justamente este última ha sido el protagonista de una cruda escena con un espectador del teatro madrileño.

Y es que la dureza de las valoraciones del publicista han hecho saltar a un admirador que se encontraba en la posición de los espectadores soltando unas duras declaraciones en contra del miembro del jurado.

Todo ha empezado con la actuación musical de Juan, un cantante que no ha conseguido convencer a los jueces de Got Talent España. Ha sido tan imprecisa su interpretación que o ha podido finalizarla debidos a los cuatro pulsadores rojos. Una reacción no ha sentado nada bien al espectador...

Juan ha sido el concursante que ha generado sin quererlo una situación muy tensa en el teatro de Got Talent España. El cantante se ha presentado al formato convencido de tener una gran voz y cuando ha empezado su actuación hemos podido comprobar que tenía una visión muy distorsionada de su propio talento. Y es que no hacía falta tener un gran oído musical para darse cuenta que no daba pie con bola.

Esa misma sensación es la que ha transmitido Risto Mejide, Edurne y Eva Hache que a los pocos segundos de interpretación han presionado sus respectivos botones rojos. Jorge Javier Vázquez ha sido el único que ha aguantado para evitar poner fin al número de Juan pero Eva Hache no ha tardado en darle al botón mientras Risto se peleaba con su compañero para poner fin al sufrimiento.

AUDIENCIAS

Got talent retiene el liderazgo en la noche del miércoles con un 18,5%, solo dos décimas menos que la semana pasada. Antena 3 mejora notablemente con cine y logra un 15%. La 1, por su parte, mejora ligeramente con Desaparecidos (9,1%). El programa, en situación crítica, mejora seis décimas y respira. Consulta los datos de todas las cadenas.

Telecinco

Got Talent (exprés): 11,2% y 2.190.000



Got Talent: 18,5% y 2.508.000

Antena 3

El Hormiguero: 14% y 2.753.000

Cine: Un ciudadano ejemplar: 15% y 1.833.000

La 1

Hora Punta (previo): 8,5% y 1.671.000

Hora Punta: 8,4% y 1.649.000

Desaparecidos: 9,1% y 1.327.000

La Sexta

El Intermedio: 9,6% y 1.876.000

Cine: Eternamente comprometidos: 5,1% y 670.000

Cuatro