La señora Mila Ximénez vuelve a Sálvame tras montar el numerito de irse después de una discusión con el alopécico Carlos Lozano

Mila Ximénez abandonada hace un par de semanas Sálvame después de tener una gran bronca con Carlos Lozano, el Defensor del espectador, y 'azote' de los colaboradores del programa de Telecinco.

La colaboradora ha reaparecido este jueves, con cambio de look incluido, y con ganas de aclarar que el presentador no fue el detonante para que se tomara un tiempo de descanso: "Hacen falta 20 Carlos Lozano para que me me eche de algún programa".

Minutos más tarde, hacía su aparición el presentador para trasladar la opinión de los espectadores, aunque lo ha hecho con un tono de cachondeo: "No te puedes ni imaginar lo que te ha echado de menos la gente. Que dónde está Mila, que por qué te vas, que por qué hablas desde las revistas".

VÍDEO DESTACADO: Mila Ximénez se pone como le bicho del pantano con el ‘tocapelotas’ de Carlos Lozano