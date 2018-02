¡No se lo cree ni él!: Kiko Hernández amenaza con abandonar 'Sálvame'

Kiko Hernández, uno de los colaboradores más famosos de Sálvame, en Telecinco, ha amenazado con abandonar el programa después de los comentarios que varios de sus compañeros han vertido sobre él.

En la tarde del martes, el espacio televisivo presentado por Paz Padilla y por Jorge Javier Vázquez sometió a sus tertulianos a un polígrafo, en el que que preguntaron si los colaboradores tenían miedo a Kiko Hernández.

Chelo García Cortés, periodista del corazón, aseguró en un primer momento que no sentía miedo de Hernández, algo que la máquina de la verdad desmintió.

Ante esta respuesta, Hernández optó por reflexionar sobre su comportamiento en Sálvame:

"Todo el mundo me tiene miedo y me teme. A lo mejor es una opción que yo tenga que abandonar el programa porque igual, venir aquí con miedo... A lo mejor no soy tan buen compañero y lo estoy haciendo tan francamente mal que tengo que irme". (Aquí puedes ver el momento)