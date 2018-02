“¡Por si fuera poco, parió la abuela!”: Gustavo, acusado de tener una relación extramatrimonial con una amiga íntima de su ex mujer

Hernández asegura que la mujer a la que se refiere es una íntima amiga de la que había sido mujer de Gustavo, que está casada con dos hijos y que fue a la boda de Gustavo. Según ha comentado por su fuente, de la que asegura que le ha brindado imágenes y vídeos como prueba, la relación la mantuvieron durante un verano en Canet, donde pasaban días las dos familias.

Gustavo González, que anunció el pasado 13 de diciembre que rompía su matrimonio para irse con María Lapiedra, ya recibió el día de San Valentín un vídeo de Tamara García en el que le reprochaba no haber contado toda la verdad- supuestamente a su pareja actual- por lo que insinuaba que habría tenido algún otro desliz que no ha salido a la luz.

"Que cuente lo que quiera, no hay más Marías", ha asegurado Gustavo como un mantra durante todo el programa junto a María Lapiedra en la mesa, ya que el paparazzi se ha negado a sentarse al sofá junto a Paz Padilla para evitar espectáculos, algo que a Hernández no le ha gustado nada, lo que ha destapado la caja de los truenos con la acusación de engaño matrimonial con una íntima de su mujer, a la que él ha respondido con un "no sé de quién me estás hablando" para terminar admitiendo que sí que la conocía pero que su versión no era cierta. ¿Habrá sido infiel Gustavo a su ex mujer con otros nombres? ¿Le está ocultando algo a María Lapiedra?