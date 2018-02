¿Que la TVE de Pilar Miró fue un oasis de libertad? No nos hagas reír, Julia Otero

El programa '¿Dónde estabas entonces?', en el que Atresmedia se dedica a explota el archivo de TVE para hacer programas resúmenes de lo que ocurre cada año, ha merecido elogios en la última jornada de Xavier Fortes y Ferrán Monegal que además lo han usado para zurrar a la TVE actual.

Sobre la referencia de Fortes a que no hay programas así en TVE ya ha sido debidamente puesto en su sitio por los que le han recordado la existencia de programas como 'Ochéntame' o 'Viaje al Centro de la Tele'. De paso podrían recordarle que también Victoria Prego hizo un programa en el que, también explotando el archivo de TVE hacían un repaso por la historia año, tras año, desde 1978 a 2008.

Lo primero que hay que constatar para bien es que Ana Pastor (y Jordi Évole) que se dedicaron en su día a decir que la TVE de Zapatero era 'la más libre de la historia' ("Es un orgullo trabajar en la etapa de libertad de TVE" le espetó Pastor a Dolores Cospedal en célebre ocasión), al fin han descubierto que no inventaron la pólvora y que antes de que ellos llegaran a TVE también ha habido profesionales tan buenos como ellos, como Mercedes Milá o Luis Mariñas y un largo etc. Enhorabuena por el descubrimiento.

¿Más libre la TVE de Pilar Miró?

Pero resulta que Julia Otero va y suelta que la televisión de Pilar Miró era la más libre de la historia de TVE, porque emitían los gags de humor de Javier Gurruchaga, mientras que ahora en los telediarios de TVE, dice, 'extirpan' y 'recortan' declaraciones del ex bigotes. --Xabier Fortes y Ferran Monegal recurren a la mentira contra TVE para ensalzar y glorificar a su amiga Ana Pastor--

Pilar Miró fue una gran directora. Yo en el 88 estuve en TVE y la libertad que yo recuerdo no creo que se haya podido igualar en ningún momento. Todos funcionábamos con absoluta normalidad. No ha habido mejor dirección que la de Pilar Miró.

Otero, experta en trampas, está comparando programas de humor, con infomativos. Lo lógico sería comparar informativos con informativos. Por ejemplo, ¿conoce Julia Otero que en la etapa de Pilar Miró fulminaron a Luis de Benito como editor de los telediarios? ¿Sabe por qué?

Precisamente porque se negó a 'extirpar' y 'recortar' declaraciones de Felipe González en una comparecencia en la que hablaba del caso GAL, como el propio De Benito relató en Periodista Digital. ¿Qué cosas, eh? --Luis de Benito: "El ERE del PSOE en TVE fue un disparate; los informativos perdieron peso"--

En esa misma etapa es posible que Otero no recuerde que se cepillaron a Amando de Miguel como tertuliano de RTVE, por hacer un llamamiento a negociar con ETA tras el atentado de Hipercor que no gustó demasiado a las autoridades del momento y que el propio De Miguel denunció en prensa.

También largaron a Antonio Casado como conductor de un programa mañanero por alegar objeción de conciencia para negarse a leer determinados "comunicados". No sé Francisco Caparrós, también despedido por aquellos días compartirá la expresión de Oterol, o los tertulianos de 'Derecho a Discrepar' (en el programa también sacaron secuencias de aquel espacio) que también fue fulminado.

A Encarnación 'Curry' Valenzuela se la cargaron de RTVE precisamente durante la huelga del 14-D de 1988. ¿Por que? Porque cometió el error de citar la huelga en una entrevista sobre Carlos III desobedeciendo la orden de 'tapar' el tema. Al día siguiente no la dejaron ni entrar. La recibieron con el finiquito en la puerta. ¿Tampoco conoce eso Julia Otero?

Otero igual tendría que entender que en todas las etapas de TVE ha habido programas osados y avances en libertad y ha habido momentos 'oscuros'. Por poner un ejemplo, en la denostada TVE de Aznar pudo ir José María García a televisión a decir lo tonto que le parecía el entonces máximo jefe de RTVE, López Amor, y la entrevista pudo ser emitida.

En la loada TVE de Zapatero, la de Ana Pastor, cuando García hizo lo mismo en un programa de Quintero le censuraron la entrevista. Como, en esa misma etapa, censuraron pitadas a himnos, mientras permitían a las productoras amigas dar pelotazos incluso a través de Eurovisión.

Posdata 001 - Todas las etapas de TVE pueden y deben ser criticadas, pero sin trampas. Por cierto, ya que Ferrandito Monegal mencionó el programa "¿Dónde estabas entonces?", podía haber comentado algo el hecho de que mientras parodiar a Felipe González no ocasionó demasiado problema, parodiar a Jordi Pujol ocasionó que declararan a Gurruchaga y a Boadella 'non grato' en muchos pueblos catalanes, y que en toda la prensa catalana le pusieran a caer un burro. Entre los que medios pusieron a parir a 'Viaje con Nosotros' sumándose a la campaña contra aquel programa estuvo, precisamente, El Periódico de Catalunya. ¿Recuerda eso Monegal?

Posdata 002 : Y un consejo para los de '¿Dónde estaban entonces?', que no confundan años. Sacar imágenes de un incidente de Onda Cero de 1993, no tiene mucho sentido en un programa que habla de 1988 cuando aquella emisora no se había ni fundado.