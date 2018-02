Telecinco 'expulsa' del plató de 'Sálvame' a Kiko Hernández y le da un nuevo trabajo

El más ácido de los colaboradores de ‘Sálvame' no ha comenzado este jueves 22 de febrero de 2018 el programa desde el plató de Telecinco.

La dirección del programa lo ha enviado a la redacción para informar desde allí sobre uno de los asuntos que se ha convertido en drama argumental de este año: las relaciones extramatrimoniales del paparazzi Gustavo González.

Desde una cámara instalada en la redacción de ‘Sálvame', Hernández ha anticipado cómo van a despellejar en los próximos días a Gustavo, con la activa colaboración de Belén Esteban o Terelu Campos ( 'Sálvame': Todos tienen miedo de Kiko Hernández, menos Belén Esteban ).

Y todo viene relacionado con una nueva supuesta amante de Gustavo González, persona con la que habría mantenido (y según la información facilitada por Kiko Hernández aún mantiene) una relación de seis años (“¡Por si fuera poco, parió la abuela!”: Gustavo, acusado de tener una relación extramatrimonial con una amiga íntima de su ex mujer).

En estos últimos meses me he sentido para mucha gente “el Yetii”... “abominable”. Reflexiono y creo que la prioridad es recuperar a los que más me importan y el resto ya me verán de otro modo. Y si no, no es un trauma. Lucho por los míos y su cariño pic.twitter.com/Q9jZXatcZp