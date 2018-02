Cabreo épico de este comensal cuando su pareja le recriminó sus faltas de ortografía

Alicia y Carlos, protagonizaron uno de los momentos más tensos de la noche, pues ya nada más verse se enzarzaron en una discusión. Alicia, malagueña de 26 años, peluquera y maquilladora, aseguró no haber tenido suerte en el amor porque «los hombres siempre se crean una idea equivocada de lo que soy». Por su parte, Carlos, con una elegancia proverbial, es un sevillano de 28 años que trabaja en el sector de la hostelería.

El caso es que lo primero que Alicia le dijo a Carlos fue llamarle la atención sobre un error ortográfico que había cometido en la nota que le dejó. Al sevillano, como es lógico, no le hicieron mucha gracia sus palabras y respondió visiblemente enfurecido: «Hemos venido a conocernos y me sales con eso...Aquí, delante de miles de personas que están mirando me dices que tengo faltas de ortografía...Pues me voy a cagar en todas tus mulas».

Pese al chorreo, Alicia no se amilanó y volvió sobre el tema: «Ya, pero las faltas de ortografía tienes que solucionarlas...». La cita fue un auténtico desastre, y lo cierto es que Alicia no se molestó mucho en la cena fuese agradable. No le gustaba el trabajo de Carlos, que trabaja como camarero en bares nocturnos, porque es muy celosa y le espetó sin cortarse que «no me gustan los chicos que trabajan en la noche, no me fío de ellos».

De ahí fue todo en caída libre, y aunque Carlos se esforzó por remontar la cita Alicia no le puso ningún interés. «Tienes pinta de ser un trolero», le soltó de pronto sin venir a cuent. Desde ese momento, solo les quedó matar el tiempo hasta llegar al deselance esperado: Alicia y Carlos no quieren volver a verse ni en pintura.

