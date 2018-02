'El Hormiguero' más radical: Motos y Évole se quejan de vivir en una dictadura y muestran orgullosos los retratos censurados de Junqueras y Alfon

"Y hoy han venido a hacer política de izquierda radical a 'El Hormiguero'... ¡Pablo Motos y Jordi Évole!"

Lo que se vivió desde el minuto uno del programa más seguido en el prime time en España este 22 de febrero de 2018 fue absolutamente dantesco. Porque aunque casi todas las partes reconozcan que la actuación de Ifema retirando de ARCO la obra que incluía retratos de ‘presos políticos' que no lo son no ha sido la mejor opción y se parece a la censura, no justifica que estos exitosos comunicadores montasen un circo con Oriol Junqueras o el radical Alfon sobre la mesa de Antena3.

Jordi Évole llegó al plató de Pablo Motos con una suerte de regalo envenenado: el catálogo de esta obra de Santiago Sierra, con dos de los retratos enmarcados: el del golpista independentista de ERC, Junqueras, en prisión preventiva por sedición, rebelión y malversación. Y el de Alfon, ratificada su condena a cuatro años de cárcel por el Supremo por tenencia de explosivos en la huelga general del 14N de 2012:

Pablo Motos: A lo mejor podemos decir ya que estamos volviendo a vivir en una dictadura de lo políticamente correcto o en la dictadura de que ahora el mundo es del que se queja. Estamos dejando de ser un país alegre y estamos empezando a ser un país resentido, y a ser tíos con mala leche y enfadados.

Jordi Évole: Ahora mismo vemos un capítulo de Cuéntame y es más moderno que la España del PP. Los tres años a Valtonyc con inaceptables.

Pablo Motos: Estamos viviendo una dictadura, tío.

Lo que no cuentan ni Pablo Motos ni Jordi Évole, es que entre los 24 retratados en la obra en cuestión se encuentran 'angelitos' elevados a la categoría de 'preso político' de la talla de Andrés Bódalo, miembros de Eguin o los agresores a un Guardia Civil en Alsasua.

