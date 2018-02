La chica más borde de toda la historia de 'First Dates'

Antes de conocerse, la sevillana criticó duramente a su cita porque había encontrado algunas faltas de ortografía en una nota que le había dejado escrita. "No tiene cultura ninguna".

Y lejos de callárselo, fue lo primero en recriminarle a Carlos en cuanto le vio, algo que no le sentó nada bien: "Vienes aquí delante de 18.000 personas y me dices que yo tengo faltas de ortografía y yo me voy a cagar en todas tus muelas".

Pero conforme iba avanzando la conversación la tensión fue aumentando. Carlos confesó que había trabajado como stripper. "Yo no quiero un chico así", respondió ella. Pero eso no desanimó a Carlos: "Yo quiero una mujer como tú, qué guapa eres". "¡Vete por ahí!", contestó ella.

