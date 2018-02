'Sálvame': Kiko Hernández desvela los sucios detalles de la traición a Gustavo González

'Sálvame' se puso en llamas este 23 de febrero de 2018. La información de Kiko Hernández provocó un giro: según su fuente, Gustavo González no solo habría mantenido una relación paralela con María Lapiedra durante su matrimonio, también la habría tenido con una amiga común con su exmujer, alguien de la Peña ‘El Caloret'.

El aludido lo desmintió con una reacción sobrecogedora y, 24 horas después, dos amigos de la expareja han alzado la voz en ‘Sálvame' para exigir una rectificación, pero Kiko Hernández ha ido más allá: su fuente es una amiga común a todos ellos, alguien de la misma peña.

LOS DETALLES DEL AFFAIRE

Kiko Hernández anunciaba que, según su fuente, la relación paralela que ha mantenido Gustavo González con María Lapiedra durante su matrimonio no habría sido la única.

La 'beneficiada' por el incombustible paparazzi es una amiga común con su exmujer, alguien del grupo 'El Caloret', peña de amigos con quienes celebraron su segunda boda por sorpresa.

Gustavo calificaba la información como una "repugnante mentira".

24 horas después, dos amigos de la expareja han alzado la voz en 'Sálvame'. Se trata del hombre que hizo de maestro de ceremonias en la improvisada boda y ha leído un comunicado en el que desmiente la información, pide que se rectifique, una disculpa y el nombre de la fuente para poder emprender medidas legales.

"Se está causando un daño irreparable", dicen los amigos de Gustavo y dejan caer que todo podría ser una venganza.

Sin embargo, Kiko Hernández reitera su información, asegura que existen pruebas y se niega a dar el nombre de su fuente.

De hecho, el colaborador ha dado más pasos:

"mi informador dice que no es una venganza para la 'amiga especial' sino que es una venganza directa contra Gustavo González, algo no has hecho bien en el pasado".