Y los finalistas de ’Tu cara me suena' son…

El pasado 16 de Febrero de 2018, Miquel Fernández conquistó al público y al jurado y pasó directamente a la final. Obviamente no iba a ser el único que se enfrentase a este gran reto. Cinco de sus compañeros se enfrentarán con él para conseguir el gran premio final.

El primero en pasar a la final, ha sido Fran Dieli. El concursante es uno de los favoritos del programa que dejó al todos perplejos con su impecable actuación. En esta ocasión se puso en la piel del cantante de The platters con su mítica "Only you".

Otra de las finalistas ha sido Diana Navarro que consiguió emocionar al público imitando a Mariah Carey con la interpretación de "Anytime you need a friend".

La cuarta confirmada fue Lucía Gil que dejó paralizado al plató con "Stop" de Sam Brown. El jurado no ha podido resistirse a la fuerza que ha derrochado la concursante en el escenario y se ha rendido a su actuación.

Raúl Pérez y Pepa Aniorte han empatado en puntos, por eso el programa ha decidido realizar una final a seis y desempatar el próximo programa, dando la oportunidad a ambos de hacerse con el premio.

Fuente: Ecoteuev/Leer más

