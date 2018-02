La terrible confesión de una machacada Teresa Campos tras salir del hospital

Está fatal de los nervios, aunque ya descansa en su casa después del último susto. La periodista ha dado dos titulares, uno sobre cómo se siente y otro sobre su relación con Bigote Arrocet.

Este sábado 24 de febrero de 2018 María Teresa Campos era finalmente dada de alta del hospital La Luz en el que se encontraba ingresada desde hacía una semana por lo que en un principio parecía una simple afección estomacal pero que derivaba en una intervención laparoscópica por una oclusión instestinal.

A su salida del hospital, tal y como se hace eco 'EsDiario', la periodista de Telecinco ha atendido a los medios y ha explicado que y el médico le dijo "Teresa, tenemos que operarte ahora mismo" y que "cuando te dicen eso, te mueres".

María Teresa Campos ha hecho una angustiosa petición a los medios de comunicación:

"Quiero deciros que no me gustaría que la cosa quede como que María Teresa es la enferma permanente. Yo he tenido la gran fortuna de superar, ya sabéis que me cuesta mucho trabajo decir el nombre de esa enfermedad. Me tengo que quitar esa tontería, me la voy a quitar hoy. Yo he superado un cáncer, y me considero que soy una persona que tiene, lo que yo diría de manera coloquial, mucha potra".