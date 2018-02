Marhuenda destroza con un dato contundente la entrevista-masaje de Iñaki López al rapero Valtonyc

Se esperaba que la entrevista de Iñaki López al rapero Valtonyc, ese de las letras amenazantes al monarca de España, al presidente del Círculo Balear, Jorge Campos o el ensalzamiento a la banda terrorista ETA, iba a ser un masaje en toda regla.

Dicho y hecho, 'laSexta Noche' del 24 de febrero de 2018 fue una alfombra roja (o verde, para hacer juego con el color de la cadena) al supuesto artista.

El presentador de la tertulia política de Atresmedia ya obsequiaba en los previos de la entrevista a Valtonyc con frases y preguntas tan 'contundentes' como estas:

Posteriormente le preguntaba:

El rapero, por supuesto, negaba este último aspecto, asegurando no sentirse arrepentido.

Ya durante la entrevista, Iñaki López, que dejaba que Valtonyc contase largo y tendido su sorpresa por la condena que le había caído, pensando que bien el juez de primera instancia o luego, posteriormente en el recurso al Supremo, redujese la pena inicial de tres años y medio a menos de dos y, por tanto, evitase ir a chirona, recordaba alguna de las letras por las que había sido condenado. Aquí alguna de esas perlas:

López le pedía que recordase los delitos por los que había sido condenado:

Valtonyc le ayudaba:

El presentador seguía con su blanqueamiento:

Francisco Marhuenda, que de temas de Derecho conoce bastante, le daba la puntilla al rapero y, especialmente, al presentador:

Añadía el director de La Razón que:

No tengo ninguna crítica a que seas independentista, pero el problema es lo que tú dices ahí y luego las amenazas que hay a Jorge Campos. Podías haber pedido perdón, decir lo siento, me pasé, no debería de haberlo hecho. Yo no quiero que tú vayas a la cárcel ni que nadie vaya a la cárcel y tampoco quiero que cambies tus ideas políticas. Estás en todo tu derecho a ser independentista, lo que quieras, o lo contrario. El problema es lo que tú has dicho en esos textos.

Iñaki López intentaba matizar:

Marhuenda saltaba a la yugular:

¡Ah, vale, entonces yo me cago en quien sea y me quedo tan ancho! Yo como director de periódico tengo una responsabilidad legal. Si yo hago lo que el rapero acabo con una sentencia en contra. Yo he sido profesor durante muchos años en la Universidad Autónoma de Barcelona. Este es un tema que me apasiona y la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es que en ese artículo 20 de la Constitución también hay otros derechos que hay que respetar, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Si no los vamos a respetar, no los respetemos pero a partir de ahora. Esto no tienen nada que ver ni con la censura ni con la ley mordaza porque son cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.