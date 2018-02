'Sálvame': La proposición indecente de Terelu Campos a Gustavo González

Es única Terelú Campos. Y vuelve a dejar claro que está muy por encima de la panda de frikies con los que comparte plató y sueldo, a la sombra del capo Paolo Vasile.

Todo arrancó con la nueva vuelta de tuerca en el culebrón protagonizado por Gustavo González.

Esta semana, Kiko Hernández avanzaba la posible aparición pública de una de las amigas más íntimas de su exmujer que asegura haber mantenido una relación mientras él estaba casado. Según su versión, la relación era tan cercana que estuvo en la segunda boda de Gustavo con su ex.

La mujer insiste en que podría mostrar pruebas en forma de fotos y vídeos. Aún así, Gustavo insistió en negarlo entre risas:

Según la fuente de Kiko Hernández, la relación la mantuvieron durante un verano en Canet, donde pasaban días las dos familias.

Otra de las 'amantes' de Gustavo es Tamara García, antigua novia de Kiko Rivera, que aseguró que hace una década que conoce al fotógrafo.

"No me enamoré de Gustavo porque yo lo corté, si no hubiera acabado como María. Es una persona muy atenta, muy cariñosa. Si esto surgió, fue por amistad".

También confiesa en Sálvame:

"Yo soy una persona que siempre ha necesitado mucho cariño y él me lo dio. Se portó como un caballero. Fueron una o dos noches y yo dije 'stop' por mi parte porque no lo veía coherente ni razonable. Hubo una cena y un baile que terminó con un primer beso. Fue muy bonito. Yo creo que no solo he caído yo sino muchísimas más".