Aberasturi hace llorar a Toñi Moreno

Toñi Moreno ha entrevistado este domingo a Andrés Aberasturi en Viva la vida y no ha podido evitar ponerse a llorar ante lo que le estaba contando el periodista.

Estaban recordando la entrevista que dio a Risto Mejide en Chester el pasado verano, en la que Aberasturi habló de la parálisis cerebral severa que sufre su hijo.

"Además, has escrito un libro que se llama Cómo explicarte el mundo, Cris", ha introducido la presentadora, añadiendo que todavía no lo ha leído, pero que pretende hacerlo. "No lo leas, porque vas a llorar", ha asegurado el periodista.