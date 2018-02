Colau se pavonea en televisión de su feo gesto al Rey y Javier Ruiz es incapaz de reprocharle la ofensa

La protagonista de este arranque de semana a 26 de febrero de 2018 es Ada Colau, porque así son los podemitas, quieren marcar la agenda política hasta cuando no les toca.

Así que se le ocurrió a la alcaldesa de Barcelona hacerle un feo al Rey Felipe VI no acudiendo al besamanos de la inauguración del Mobile World Congress 2018, una de las ferias más importantes del mundo que reside en Barcelona, pero a la que Colau no le tiene especial aprecio. 'Nada' Colau se niega a recibir al Rey de España en el Mobile World Congress.

Así que una vez realizada la afrenta, cosa que no hizo después en privado con el monarca cuando sí se prestó a saludarle y conversar con él, le ha tocado a la pésima representante de la Ciudad Condal dar explicaciones de su pataleta. Ana Rosa fulmina a Ada Colau por ser la reina del postureo y de la confusión y por importarle un pimiento el MWC.

Lo hizo en 'Las Mañanas de Cuatro', una alfombra roja perfecta para que el entrevistador Javier Ruiz no le pusiese ni una coma ni un pero a las bobadas de Colau:

Es normal que cualquier institución pueda ser criticada, eso va con todos los cargos institucionales, y en este caso había una discrepancia importante. Yo lo que no hice fue ir a un besamanos, que es un protocolo muy antiguo que se podría sustituir...

"Lo que dicen en Moncloa es injusticia, mezquindad, sectarismo"... decía Javier Ruiz, dejando bien claro que esa no es su opinión, no sea que él se quede en mala posición frente a alguien de izquierda radical. Respondía Colau:

Tuve ocasión de saludar al Rey por la noche, fui yo misma, y le expliqué que no hay nada personal y que voy a mantener el respeto institucional siempre, pero que tenía que entender que su presencia después de todos estos meses de excepción de un gobierno intervenido y cargas policiales, de líderes en prisión, si su presencia ha generado malestar es porque se ha echado de menos una mayor empatía.

Él me dijo que su función es defender la Constitución, yo no se lo cuestiono, pero se puede defender de muchas maneras. Y eso desde posiciones de demócratas, porque no es una cuestión de independentistas...