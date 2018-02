TV3 le monta una brutal encerrona a un dirigente de VOX para reirse y abuchearle en directo

Cuando el programa que la productora fundada por Andreu Buenafuente realiza para TV3, 'Preguntes Freqüents' llevó a una defensora del castellano a un debate sobre el modelo de educación catalán, más de uno se vio sorprendido.La arrabalera Pilar Rahola vuelve a montar otro numerito en TV3 con un invitado

Javier Ortega - Creemos que tenemos el deber de defender a España de un Golpe de Estado, aunque el Gobierno se haya quedado de brazos cuadrado. (...) Para defender la unidad de España.

Laura Rosel - ¿Cómo pagan las costas del juicio?

Javier Ortega - Al contrario que los partidos, el nuestro no quita ni un euro a los contribuyentes. ¿Sabe por qué? Porque los 18 abogados que trabajamos en esto no cobramos ni un euro.

Laura Rosel - ¿Lo hace gratis?

Javier Ortega - Lo hacemos absolutamente gratis. (...) Nuestras cuentas son públicas. A los españoles no les cuesta un duro.

Laura Rosel - Piden prisión permanente revisable. ¿Qué esperan conseguir?

Javier Ortega - Que se haga justicia contra los que han intentado robar a los catalanes lo más valioso: su pertenencia a la nación española. (...) Algunos creían que la justicia no podía entrar en Catalunya, que podían desobedecer sentencias y promover delitos (...) Un estado de derecho se basa en que todos estén sometidos al imperio de la ley. (...)

Laura Rosel - Les han acusado de filtrar los audios de los declaraciones de los procesados.

Javier Ortega - ¿Qué nos han acusado? Primera noticia que tengo. Nosotros no filtramos absolutamente nada. (...)

No sabemos en qué se basa Rosel para decir que era Vox la que filtraba o si es que se lo inventó sobre la marcha. Los cortes los han sacado El Periódico, La Vanguardia y La Sexta, que no parecen, precisamente, medios afines a lo que puede representar Vox.

Laura Rosel - Queda en evidencia

Carles Campuzano - Estamos en una situación bastante anormal en este programa. El hecho de que la acusación particular sea Vox, que es un partido polítcio que en el conjunto de Catalunya tiene 192 votos y que en el conjunto de España va a tener 47.000 votos.

Piense usted que Coalicion Canaria que sólo se presenta en Canarias ya tiene más de 70.000. Es un partido sin ninguna representación y que tenga este papel es muy sorprendente y que tiene unos argumentos muy similares a la Fiscalía General del Estado.

Uno de los objetivos claros de Campuzano, Rosel y demás era demostrar que los argumentos de Vox eran similares a los de PP y C´s, probablemente para poder reiterar "¿véis?" Son ultras...

Cobardía de Campuzano: "No estaba en el Parlament cuando se declaró la independencia"

Eso sí Campuzano no demostró mucha valentía cuando le preguntaron sobre el tema de la declaración simbólica.

Laura Rosel - ¿Usted era consciente de que la república que se proclamaba no se podía efectuar?

Carles Campuzano - Yo no estaba ahí aquel día. Yo aquel día estaba en el senado.(...)

Javier Ortega - El artículo 155 es una garantía constitucional aprobada por el 97% de los catalanes cuando aprobaron la constitución (...)

Laura Rosel - Pero es muy ambiguo ¿no?.

Javier Ortega - No. Es clarísma, dice 'toda aquella comunidad que incumpliera las leyes o causara un perjuicio a la nación, el Gobierno, previa aprobación del Senado, podrá tomar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de la legalidad. Es un artículo de la garantía constitucional. (...) La intervención hubiera llevado a tomar la dirección de los Mossos, la dirección de la Alta Inspección de la Educación para que no sea instrumento de adoctrinamiento y hubiera tomado el control de estos medios de comunicación públicos que tienen un papel relevante a la hora de promover el golpe de Estado contra España. El 155 ha servido de bien poco por una aplicación timorata.

¿Quién se parece más al 23-F?

Carles Campuzano - El único golpe de Estado que hemos visto los que tenemos cierta edad es el del 23-F y se hizo en nombre de los valores que tiene el Sr. Ortega. Y es curioso que la Fiscalía General del Estado al idear un delito imaginario utilice los argumentos que quieren comparar lo que pasa en Catalunya con el 23-F. Si algo garactiza al proceso de Catalunya es que es democrático y pacífico. Que no se compare con el golpe de Estado.

Javier Ortega - Ustedes se parecen más a los del 23-F lo primero que hace un golpe de Estado en subvertir el orden constitucional. Saltarse las leyes a la torera. Pasar por encima de las constituciones, tomar el poder a la tierra, movilizando 17.000 hombres, los mossos han sido utilizados por una dirección política, por el Sr. Trapero y el Sr. Forn (...) Estaban creando estructuras de Estado. (...) Creando un servicio equivalente al CNI, a la Agencia Tributaria. (...) Unos dan golpe de Estado con uniforme y otros con corbata desde las Instituciones. (...)

Carles Campuzano - Es ofensivo que un movimiento que ha movilizado a centenares de miles de personas, que en sacamos 2 millones de votos en las últimas elecciones, que se nos compare con un grupo de tanques que disparan que si llegan a triunfar el 23-F hubieran fusilado a gente. El Sr. Ortega cuando habla así en TV3 no aspira a que le voten más en Catalunya, busca quitar votos al PP. Pero sus argumentos no son tan distantes que los del PP o de la Fiscalía. El Gobierno ha decidido utilizar técnicas más propias de Turquía que de Reino Unido.

Laura Rosel - Su propuesta sería ilegalizar los partidos políticos independentistas.

Carles Campuzano - En Alemania los partidos que tienen como objetivo disolver la unidad delpaís no están permitidos. No creo que sean ultras o fascistas los alemanes. Pero es que lo tiene también la portuguesa.

La risa patética de Patricia López

La imagen más patética era la de la cara de Patricia López riendo con muecas y arcadas mientras hablaba Javier Ortega. La periodista de Público.es quería exteriorizar todo lo que pudiera la grima que le debía provocar estar cerca de lo que para ella era 'un facha', pero sin el encanto de María Antonia Iglesias. La López aseguró que Pérez de los Cobos estuvo implicado en el 23-F (a pesar de que tendría unos 17 años por aquella época).

Espero que Patricia López, a sueldo de Jaume Roures y Tatxo Benet, tenga más contrastada esa información que la que dio el pasado mes de agosto cuando tuvo la desfachatez de informar que Estados Unidos había hablado con el terrorista asesino de Las Ramblas antes de que cometiera el atentado, que informó al Gobierno español, dando entender que el Gobierno español lo silencio aposta para no evitar el atentado. Información que Público.es tuvo que borrar cuando se demostro que era un repugnante bulo.

Un público siempre unánime

Lo más revelador del programa de El Terrat, es que selecciona bien al público: sólo abuchea o se burla de los constitucionalistas, sean Millo, Arrimadas o Sociedad Civil, o ahora Vox, mientras que reservan sus aplausos para los indepes. Que tele pública más plural.

Javier Ortega - Más de 40.000 personas impidieron que una comisión judicial pudiera entrar en la delegación de Hacienda. La secretaria del Juzgado tuvo que salir por el tejado...

Carcajadas de público por TV3

Javier Ortega - Usted estaba ahí y vio como destrozaron los coches de la Guardia Civil y como robaron las armas. (...) Violencia son las lesiones que han sufrido policías y Guardias Civiles.

Abucheos y carcajadas del público de TV3...

Javier Ortega - Que, por cierto, cumplieron con una labor extraordinaria. Cosa que otros, como los mossos de escuadra tuvieron mucho que desear.

El público también abucheó cuando Israel García Juez dijo que Catalunya era una región querida en el REsto de España.

En cambio Campuzano pudo insultar a todos los españoles sin que el público abucheara ni afeara el comentario:

Carles Campuzano - La cultura franquista está muy integrada en la cultura española. El Estado no puede crear fórmulas para solucionar un problema.

Son cosas como ese público lo que ponen de manifiesto la maquina de propaganda que es TV3. Eso sí, en esta ocasión, aunque fuera para jorobar al PP, a C´s o la imagen de los 'no nacionalistas', la realidad es que TV3 llevando a Vox ha dado un paso que se cuidan mucho de dar los afines al PP. ¿Repetirán o será algo excepcional?