Alfred se descojona de Pablo Motos

La pareja de artistas no fue a El Hormiguero solamente a responder las preguntas de Pablo Motos, sino que también se llevaba preprada su estrategia de casa. Cuando ya llevaban unos minutos de entrevista, el presentador quiso preguntarles a los triunfitos por su relación sentimental: cómo se habían conocido, qué les había gustado del otro...

En ese momento, Alfred y Amaia se plantaron, muy serios, y le dijeron a Motos que no iban a hablar de ese tema porque ya lo habían contado muchas veces en muchos sitios. La cara del presentador se quedó en blanco y, visiblemente incómodo, titubeando, les dijo que si no querían hablar de ese tema, no hablarían.

«Hemos venido a hablar de música», le dijo Alfred, a lo que Motos reaccionó, un tanto descolocado, que quiénes eran sus cantantes favoritos. En ese momento, el cantante catalán levantó un cartel en el que se leía «ES BROMA», y Alfred y Amaia empezaron a partirse de risa. El presentador se levantó de su sitio, también riéndose, e hizo amago de salir del plató, aunque finalmente volvió a sentarse a la mesa para continuar la entrevista.

