Brutal e inesperada mano de palos de El País contra Pedrerol y Rivero

Brutal ataque de El País contra algunas tertulias nocturnas televisivas. Un análisis de Jesús Ruiz Mantilla, publicado en el diario de Prisa, se queja que "proliferan como nunca los debates con un grado de infantilismo que provoca vergüenza ajena"--Juan Carlos Rivero se enfurece por una crítica a su programa y acaba a navajazos con el ex árbitro Daudén Ibañez--.

Se nota en el escrito a las primeras de cambio cierto tufo nostálgico a la gloriosa etapa de los 90 de Canal+, cuando la editora de El País reinaba en el fútbol y en la televisión de pago. Para el autor, aquel Plus de Relaño, Robinson y el meritorio realizador Víctor Santamaría "representaban la luz"--Juan Carlos Rivero y Paco Grande, compañeros en los deportes de TVE, a navajazos públicos en Twitter--.

Y entrando en materia, le mete con la mano abierta sobre todo a 'Estudio Estadio', el debate que presenta Juan Carlos Rivero en La 2, y a 'El Chiringuito de Jugones', donde hace lo mismo Josep Pedrerol en Mega. Curiosamente Pedrerol también formó parte de aquella Canal+ que tanto echan de menos en Prisa pero solo le citan para lo malo--El realizador de 'El Chiringuito': "Pedrerol me dijo que en directo no conoce ni a su madre"--.

Del primero, el ataque es furibundo--Juan Carlos Rivero despide el año con un 'zasca' en Twitter a Pedrerol--:

Si cambiamos a Estudio Estadio (La 2 de TVE), asusta una mesa y un plantel interminable de machos motivados que apenas aportan nada novedoso a un programa que no ha sabido dar su conveniente salto a la modernidad.

Posteriormente entra con todo contra la tertulia de Pedrerol en Mega. Sorprende que el autor no se haya documentado bien con el nombre de los tertulianos y se refiera a Jorge D'Alessandro como Alesanco o escriba mal el nombre del ex portero Hugo Gatti--Sepulcral silencio sobre la misteriosa fulminación de Frederic Hermel de 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol--:

Es una barra de bar con serrín, cascara de mejillón, zarajo quemado y alcohol de garrafón en el que nada se entiende por su constante confusión de mercadillo de saldo.

Lejos de poner orden entre las venas líricas de Alesanco (sic), la altanería retro de Hugo Gati, el amarillismo de Eduardo Inda y el cutre madridismo de Roncero, Josep Pedrerol, tan autoritario como falto de carisma, preso como de una cierta antipatía natural, fomenta el desaliño, la bordería, la tangana y la vulgaridad.

Las mujeres involucradas cumplen su rancio rol de azafatas a las que a menudo se les adivina cierto pasmo por el grado de zafia estupidez que despide la logia de maromos.

Por no hablar de esa especie de batiburrillo en la imagen, con la pantalla dividida en una morralla fragmentada dentro de la que resulta imposible guiarse. Mareado, no te queda otra que irte a la cama--Laura Gadea: "Pedrerol no es quien para decir quién es periodista de verdad"--.