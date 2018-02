'First Dates’: Así fue el feo más doloroso de la historia del programa

A Alba, despistadilla ella, se le ha ido la cabeza pero del todo y, ni corta ni perezosa, y tras un buen rato de cita transcurrido, no se le ha ocurrido otra cosa que decirla a su cita que le recuerde su nombre.

En un segundo, una situación que parecía perfecta se ha tornado tensa y dramática.

La situación ha sido tal que así:

- Alba. Si te digo queeee... no me acuerdo cómo te llamas. - Danny. Ooooooooohhhhhh, vámonos. - Alba. Que no, lo siento. Dime, dime. - Danny. No te lo voy a decir... (Segundos de tensión) - Danny. Danny, tía. - Alba. Eso, Dani. ¿Y yo cómo me llamo... venga, dime?. - Danny. Pues Alba... - Alba. Ostia. - Danny. Ya dime lo que quieras decirme porque me acabas de dejar roto.

"Dije 'pues ya está, no le gusté'. Aquí me estoy comiendo el postre y todo eso y no le gusté. Pero bueno", reconoció más tarde Danny ante la cámara.

Sin embargo, ante la conyuntura, la chica anduvo rápida: "Vamos a hacer una promesa. Lo que salga se hace", afirmó, delante de la máquina de bolas de la terraza, en la que salen propuestas. Y salió la más adecuada: beso de película.

"A mí no me importa... uno rápido, así", afirmó Danny, a quien pareció pasársele el disgusto de un plumazo. (Ver momento)

Fuente: ElHuffPost/Leer más

VÍDEO DESTACADO: 'First Dates’: Lucía protagonista del flechazo más rápido de la historia del programa