Kiko Hernández: "Me enrollé sexualmente una noche con Nuria Bermúdez al salir de 'Gran Hermano"

Si hay que sacar cuernos para subir audiencia, ahi están María Lapiedra, Gustavó González y hasta el marido cornudo. Si se trata de tocar el corazón o el hígado, tienen a belén Esteban. para operaciones de estética o mascotas, hay también voluntarios.

Y para bombazos sexuales y confusiones, el capo Paolo Vasile siempre puede tirar de Kiko Hernández.

Durante los últimos meses, mucho se ha hablado de la sexualidad de Kiko Hernández ante su carácter reservado.

"Hay parcelas que a mí me gustan reservar, tener algo mío. Todos tenemos algo que ocultar, pero no hay nada que me preocupe si sale", explicaba en una autoentrevista hace unas semanas en Sálvame.

Este 26 de febrero de 2018, el colaborador de Telecinco no ha tenido ningún reparo en admitir que había tenido una noche de pasión con Nuria Bermúdez, días después de salir de Gran Hermano, donde había tenido una relación con Patricia Ledesma.

Por entonces, ella era una estrella de la televisión -comenzó su carrera en La Guardería, de Teresa Rabal, en Antena 3-, pero al hacerse agente FIFA se retiró de los focos de la televisión.

El 'bombazo' ha saltado después de que Gustavo González dijera que alguien había afirmado que Kiko Hernández preparó un montaje en el pasado:

"Este señor contaba que hace años quisiste hacer un montaje con Nuria Bermúdez y que él era el fotógrafo y que cada vez que te veía en Telecinco, tú salias corriendo".

"Yo en el 2002, cuando salgo de Gran Hermano, me enrollo una noche con Nuria Bermúdez", gritó.

"En su casa, en la calle Ibiza ¿Si y qué? Pero nunca he vendido un montaje", concluyó muy alterado.