laSexta Noticias saca pecho feminista y se pega una leche por su hipocresía

Durante las últimas semanas laSexta Noticias no para de bombardear sus informativos con piezas sobre la discriminación de la mujer con aparente intención de dar el mayor bombo posible a la huelga feminista del 8 de marzo.

En el informativo del día 26 de febrero 2018 los de laSexta Noticias denunciaban el escaso número de mujeres en puestos directivos de las grandes empresas de España.

"Sólo un 5% de los consejeros ejecutivos son mujeres", denunciaba la presentadora Helena Resano para dar paso a una pieza que iba desgranando los datos que desvelaban la desproporción entre hombres y mujeres en las grandes empresas del Ibex 35, cotizadas y demás.

"Hay una mujer para cada cuatro hombres"...etc. Y mientras una voz en off y rotulitos desgranan estos datos iban apareciendo en pantalla las imágenes de fachadas de grandes empresas y, de repente, como quien no quiere la cosa, los de Atresmedia van y colocan la imagen del Consejo de Administración de su principal competidor, Mediaset España, como quien no quiere la cosa.

Nos enseñan el careto bien grande de su presidente Alejandro Echevarría, mientras la locución nos sigue recordando lo muy discriminadoras que son las empresas con las mujeres, donde apenas hay un 5% que tenga funciones ejecutivas. Que curioso que de las 35 empresas del Ibex, el único rostro, junto al de Ana Patricia Botín, que se pudo distinguir perfectamente en la pieza fue el del presidente de Mediaset, ‘Alechu'.

Pero ya que a Atresmedia le gusta tanto hablar del tema de la mujer, que se aplique el espejo a ellos mimsos, porque no es una mujer quien preside Atresmedia, ni su CEO, ni su Director de Informativos, ni el director de laSexta.

En el Consejo de Atresmedia se sientan 15 personas: 10 hombres frente a 5 mujeres y los que pueden considerarse con funciones directivas (Creuheras, Silvio González, Mauricio Casals, Carlotti y Tatxo Benet), son todos varones.

En el Consejo de Administración de una de sus principales productoras de contenidos, Mediapro/Imagina (tercer accionista de Atresmedia) - si la entrada de los chinos no altera su configuración - se sientan 11 personas de las cuales 10 son hombres y una única mujer, la hija de Jaume Roures.

El desnivel entre hombres y mujeres es un hecho objetivo, pero no sólo en las empresas del Ibex 35 y en Mediaset España, sino en todos los medios de comunicación, basta echar un vistazo a los consejos de administración.

En el consejo Mediaset se sientan tres mujeres: la ex ministra Cristina Garmendia, Consuelo Crespo y Helena Revoredo, sin funciones directivas. En el de Vocento sólo hay una mujer, Soledad Luca de Tena, en el de PRISA también sólo una, Soledad Dulá y en el de Unidad Editorial de nuevo sólo una, Stefania Bedogni.

Si los medios de comunicación quieren hablar de la desproporción que hay entre hombres y mujeres en los puestos directivos bien podrían empezar por sus propias directivas y, en el caso de Atresmedia, antes de señalar a la competencia, podría señalar a su propia cúpula.