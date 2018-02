Carmen Gaona: "¡Paz Padilla, me cago en tu puta madre!"

La cadena de Paolo Vasile es insuperable. No hay cota que no alcance, ni record que no rompa.

'Sálvame' ha vuelto este martes 27 de febrero de 2018 a abordar la trágica muerte de Manuela Pantoja Cortés, la madre de Chiquetete que se encontraba ingresada en un hospital sevillano hasta su muerte el pasado martes 13 de febrero.

A sus 93 años de edad, la tía de Isabel Pantoja se convirtió en el azote público de Raquel Bollo, exmujer de Chiquetete.

Manuela, más conocida como 'la Chumina', incluso llegó a protagonizar un Sálvame Deluxe donde llegó a decir cosas muy desagradables de la que fuera su nuera:

"Se metía en el camerino en busca de mi hijo. Ella nunca ha querido a mi hijo. Si le hubiera querido no le habría hecho el daño que le ha hecho y le sigue haciendo".

El programa invitaba a la mujer de Chiquetete, a Carmen Gaona, la que mandó a 'tomar por el c...' a Isabel Pantoja, para abordar una polémica grabación en la que -tras intervenir en un ‘Sálvame' por un descuido dejaba sin colgar el teléfono y se escuchaba duras críticas- pero el asunto se iba a ir rápidamente de las manos.

Gaona comenzaba su intervención telefónica aclarando que solo iba a decir lo que "yo quiera decir" y mantenía varios rifirrafes verbales con Paz Padilla, presentadora este martes, tanto es así que era Belén Esteban quien tenía que tomar las riendas de la entrevista porque Gaona se negaba a hablar con la presentadora.

Después de varios minutos de gritos, Carmen Gaona volvía a retomar la conversación con la humorista gaditana y en un momento de la charla perdía el control e insultaba soezmente a gritos: "¡Paz Padilla, me cago en tu puta madre!".

La situación provocaba un auténtico caos en el plató de Telecinco con alaridos del público, asombro de los colaboradores y una inesperada reacción de Paz Padilla: comenzaba a dar vueltas y a correr por el plató gritando con cierta guasa: "¡uy, uy... lo que me ha dicho!".

Carmen Gahona llama “so fea” a Paz Padilla y le dice que no necesita beber para estar alegre http://t.co/KcI9fpGr0C pic.twitter.com/THYEijXQiI — FormulaTV (@FormulaTV) 29 de mayo de 2015

Lejos de pedir disculpas Carmen Gaona volvía a reprender al programa pero esta vez ya a todos los colaboradores: "no tenéis vergüenza, una persona muerta y vosotros ahí con las risas...".

La cosa no iba a calmarse y Belén Esteban intentaba de nuevo retomar la entrevista pero esa era y algo imposible. Dirección trataba de poner calma en el gallinero, en balde.