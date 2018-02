Silvia, la 'faraona satánica' de First Dates, somete a Fabio a un interrogatorio: "¿Tú cómo la tienes?"

Tremenda la chica y no se corta un pelo: "Soy la gitánica satánica porque me lo dice todo el mundo. De hecho, fui a tocar a Granada y me dijeron que era la faraona del metal".

Silvia llegó a First Dates.

"Si no me sale bien mi cita, puedo pedir el comodín del público y te hago el 50x15", le decía a Sobera.

Esta alicantina de 27 años busca un hombretón alto, heavy y con el pelo negro porque, según explicaba, "en el amor me ha ido como el ojete, negro, negro y asterisco".

Después de ligar con el maître, lo intentó con Matías, después de que este le preguntata que quería tomar.

"A ti en una copita de champán", contestó ella aunque luego reculó: "Bueno...es que está tu novia [Lidia Torrent]".

Su cita fue Fabio, un diseñador web de 25 años, aunque demasiado moderno para ella.

"Es una heavy moderna porque es una millenial, yo soy más vintage".

Aun así, él supo ganarse a la 'gitana del metal', que sacó temas más sexuales con metáforas:

"No soy una persona gato, soy perro. Yo necesito mucha...no siempre, pero necesito".

A partir de ahí, fue a saco:

"Porque estamos en un restaurante, sino hago que te bebas el chupito del ombligo, porque el mío es hondo".

Y tras esta perla, empezó con un interrogatorio:

"¿A cuántas te has tirado?, ¿la tienes grande o pequeña?".

Fabio capeó bien la situación y respondió así:

"Me defiendo".

"Cuando dicen que la tienen mediana es que la tienen chica y cuando no dicen na´es que directamente ni se les ve", decía Silvia en los totales de después.