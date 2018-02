Toño Sanchís: "Belén Esteban no se ducha y huele a poco aseo"

El ex representante ha aprovechado una tertulia sobre Supervivientes para desvelar que la princesa del pueblo no huele precisamente a rosas: "Belén es poco propensa al aseo, huele mal, yo he viajado con ella y te lo puedo asegurar".

Toño Sanchís ha arremetido una vez más contra Belén Esteban. En esta ocasión lo ha hecho en el plató de Radioset y se ha centrado en sus hábitos de higiene personal, que según él dejan bastante que desear, según recoge Informalia.

"Ya lo dijo Ángela Portero en Gran Hermano, que de todos sus compañeros Belén era la que menos frecuentaba la ducha".

