¡Guerra abierta entre Prisa y Atresmedia! Desde 'El Chiringuito' de Pedrerol reaccionan a la mano de palos de El País: "Nuestro programa no es para amargados"

Batalla mediática en el frente. Las hostilidades las desató el diario El País, tal y como recogíamos este 27 de febrero de 2018. Una tribuna donde analizaba algunas de las tertulias deportivas de la televisión y donde no salían para nada bien parados ni 'El Chiringuito' ni 'Estudio Estadio'--Brutal e inesperada mano de palos de El País contra Pedrerol y Rivero--.

Al programa de Josep Pedrerol en Mega le ponían desde las páginas del rotativo de Prisa literalmente a caldo. Que si el Sálvame, que si tertulia para hooligans, que si tal o cual...muy originales hay que decir que no fueron--García vuelve a la carga contra 'El Chiringuito': "Es el peor espacio en el periodismo entero"--.

Lo que sí fue original fue la manera de escribir el nombre de algunos colaboradores: al entrenador argentino Jorge D'Alessandro les dio por llamarlo Alexanco y al excéntrico ex portero de fútbol 'Loco' Gatti le birlaron una T--El realizador de 'El Chiringuito': "Pedrerol me dijo que en directo no conoce ni a su madre"--.

Uno de los hombres fuertes de 'El Chiringuito', Quim Domènech, alertaba sobre este hecho y ponía los puntos sobre las íes:

Escribir un artículo crítico y equivocarse en 3 de los 4 nombres propios mencionados.

Es lo que tiene la publicidad encubierta camuflada en opinión desde el púlpito. Pura decadencia. — Quim Domènech Puigbó (@quimdomenech) 27 de febrero de 2018

Pero sin duda, el que no ha dudado en defenderse de las graves acusaciones de El País ha sido el director del espacio, Josep Pedrerol, que en declaraciones a El Confidencial dictó sentencia: "Nuestro programa no es para amargados". Se vienen curvas.

VÍDEO RELACIONADO:

Pedrerol invita a un pobre e ignorante 'separata' y se ceba de lo lindo con él