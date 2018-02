El cabreo de Rappel con las guarras preguntas de Lucía Etxebarría

Lucía Etxebarría es la concursante más excéntrica del programa y la que menos encaja en el ambiente creado por los otros tres aspirantes (Lucía Etxebarría hace un patético intento para justificar su ridículo en 'Ven a cenar conmigo': "Fui por dinero").

Su vegetarianismo la obliga a rechazar muchos de los platos que le ofrecen, quedando así como una persona extraña a ojos de los comensales. Su reacción cuando vio cuál era el menú fue de indignación:

«Esto no me parece de recibo, no voy a poder comer casi nada, pero bueno, a ver si conseguimos que no me quede dormida encima del mantel».