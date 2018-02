El último numerito de Belén Esteban con Gustavo González

"De este señor no quiero saber nada. Yo cuando le tenga frente a frente en la reunión con mis compañeros se lo explicaré. Luego se va a la Muralla a tomar algo, antes de acabar el programa me coge y me da besitos...".

Así ha empezado diciendo La Princesa del Pueblo.

"Lo que van diciendo por ahí detrás de mí me gusta que me lo digan a la cara como hago yo. Y te has pasado".

Y así continuaba ante la petición de Mila Ximénez de que hiciera público el motivo del enfado.

"Te has pasado, pero mucho. Porque mi padre es el hombre que más he querido en mi vida. ¡Cuidado!, ¡cuidado! ¿vale?", según recoge Ecoteuve.

"Para mí has acabado como me llamo Belén Esteban. Y poco he contado. Pero ya se ha acabado. No quiero saber nada de ti. Mañana te lo explicaré".

