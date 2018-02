Mila Ximénez hundida tras a muerte del que fue su gran amor

Mila Ximénez nos tiene acostumbrados a sus chillidos y broncas en el plató de Sálvame, pero ahora mismo no pasa por su mejor momento emocional. Llevaba unos días sin aparecer en «Sálvame», programa en el que colabora casi a diario. Y ahora se entiende la razón. La exmujer de Manolo Santana ha sufrido un duro revés que la ha dejado desolada y sumida en la tristeza.

El pasado 23 de febrero fallecía el millonario empresario marroquí Rafael Aguilera, su gran amor en los años 90, según revela la revista «Lecturas» este miércoles. «Hoy se ha ido parte de mi vida. La muerte me ha arrancado un futuro cargado de pasión y caricias ajenas al mundo. Jamás volveré a abrazarle en ese mundo mágico de clandestinidad que nos salvaba del frío de la calle», se confiesa Ximénez, según recoge ABC.

Y expresaba en su blog: «Jamás amé tanto a alguien y jamás me obstiné tanto en la torpeza de no demostrárselo. La pasión que sentía por él me hacía su prisionera y me perdí un trayecto en común. Ahora mi presente emocional y mi futuro soñado se convierten en cenizas»

