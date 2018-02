'Operación Triunfo': Una caliente foto 'gay' de dos concursantes ‘hetero' incendia las redes

Esa última edición de 'Operación Triunfo' ha sido todo un éxito de audiencia para TVE.

El programa de talentos musicales ha resucitado un formato que parecía estar muerto tras pasar por las manos de Paolo Vasile en Telecinco.

Esta edición ha tenido de todo, históricos de audiencias, el regreso del "fenómeno fan" y polémica.

Mucha polémica. La última, tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, se libra en las redes sociales por culpa de dos concursantes 'heteros', que han subido a Instagram una fotografía que sugiere algo más que una amistad.

Se trata de Cepeda y Roi. El primero de ellas decidía compartir, la mañana de este pasado martes 27 de febrero de 2018, una fotografía junto al otro concursante de OT con quien en la Academia han forjado una gran amistad. Ambos aparecen juntos, abrazados, aparentemente desnudos (al menos el torso sí) y en la cama.

A la sorprendente fotografía le acompañaba un único texto: "buenos días", acompañado de un corazón azul y el hastag ‘#cepoi'. Al poco de subirse la instantánea fueron muchos los comentarios críticos con Cepeda y Roi.

Las redes sociales ardieron con este gesto al tomar la fotografía como una suerte de burla al colectivo gay.

Fueron muchos los comentarios que protestaban:

"una broma, pues a mí eso no me parece motivo de broma, porque ya se burlan de los gays de por sí y estos dos se lo toman a broma? Flipo vaya".

Otras hacían referencia a su paso por el concurso y a lo dicho por Cepeda en alguna ocasión:

"Que han pegao palizas a miles de personas lgbt por serlo para q ahora venga el cepedita (después de to lo que ha liado que tiene delito también pero bueno no es el tema) y se eche una foto así pa las risas. pa él esto no tiene importancia, pero para nosotros sí. si no te ofende, la verdad es que no sé por qué".